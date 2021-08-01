Безумный день в легкой атлетике! Почему этот праздник на Олимпиаде обошел нас стороной?
Итальянец выиграл 100 м, в высоте два золота, в тройном — мировой рекорд!
Итальянец выиграл 100 м, в высоте два золота, в тройном — мировой рекорд!
На Олимпийских играх в Рио был шикарный турнир по легкой атлетике, но он прошел мимо России. По той простой и грустной причине, что никого из наших, кроме Дарьи Клишиной, туда не допустили. В Токио-2020 с российскими легкоатлетами тоже негусто. Их всего десять. Но зато сегодня выступали сразу трое. И благодаря этому наши телезрители увидели фантастический фейерверк результатов. Я даже не знаю, были ли прежде настолько напичканные потрясающими достижениями дни на олимпийских легкоатлетических турнирах.
Началось все с того, что Юлиан Рохас из Венесуэлы побила рекорд мира в тройной прыжке, стоявший 26 лет. Уже это — сумасшедшее по важности событие. Новое достижение — 15,67 м.
Еще в этот вечер был финал королевской стометровки.
Все переживали по поводу того, вызовет ли
Начался он, как и положено, с драмы. Фальстарт сделал британец — это автоматический дисквал. Потом, когда стартовать по правилам
А суперсенсационную победу одержал итальянец Марсель Джейкобс. Итальянец! В спринте! Не ямаец, не американец, а итальянец!
Его мама итальянка, а отец американец. Но в Штатах он прожил всего месяц. Все остальное время — в Италии.
Через год он начал пробовать силы на 100 м. Но настоящий прорыв случился в этом году. Сначала победа на зимней «Европе» на 60 м (6,47), в мае — рекорд Италии на 100 м (9,95 м — никто прежде 10 сек в этой стране не менял), а теперь вот такое. Просто невероятно.
Ну, а главный для нас финал дня проходил в секторе для прыжков в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк были в числе фаворитов.
Но и здесь праздник пришел на итальянскую улицу.
Я, как прыгун в высоту в прошлом, могу точно сказать: это был один из величайших финалов в этом виде спорта в истории.
Десять человек прыгнули 2,30! Для сравнения: в Лондоне-2012 2,29 м хватило для серебра.
Потом семеро преодолели 2,33! Увы, среди них оказалось Иванюка. Илья закончил на 2,30.
Думаете, на этом все?
Четверо взяли 2,35! Среди них — кореец и австралиец. А еще трое — Акименко, американец Харрисон и белорус Недосеков, — перенесли свои попытки на 2,37 м.
И этот тактический ход принес успех Недосекову. Максим справился с первой попытки, тем самым установив рекорд Белоруссии. Так же с первой выстрелил знаменитый Баршим и итальянец Тамбери. Который был фаворитом еще перед Рио, но буквально за две недели до старта получил тяжелейшую травму, после которой восстанавливался несколько лет. Акименко, к сожалению, в этот день к борьбе на таких запредельных высотах оказался не готов. Как и кореец с австралийцем.
По попыткам у Баршима и Тамбери все было чисто, Недосеков несколько высот брал со второй попытки — поэтому у него бронза. Все ждали, что катарец и итальянец устроят перепрыжку. Но они, переговорив между собой, согласились… на два золота. По правилам такое не возбраняется. А они — друзья. Поэтому понять их можно.
— Считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к другим — они должны были перепрыгивать, — поделился своим мнением Акименко. — Но флаг им в руки. Решили как решили. Хотя я считаю, что это нечестно,
— Согласен, — поддержал товарища по команде Иванюк. — На Олимпиаде ты вписываешь свое имя в историю, поэтому два человека на первом месте — несерьезно. Это несправедливо по отношению к другим участникам. Почему не три?
Комментируя свое выступление, наши высотники пожали плечами. «К сожалению, сегодня мы были готовы вот так. Это был не день Бэкхема».
Владимир Иванов