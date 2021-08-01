Безумный день в легкой атлетике! Почему этот праздник на Олимпиаде обошел нас стороной?

На Олимпийских играх в Рио был шикарный турнир по легкой атлетике, но он прошел мимо России. По той простой и грустной причине, что никого из наших, кроме Дарьи Клишиной, туда не допустили. В Токио-2020 с российскими легкоатлетами тоже негусто. Их всего десять. Но зато сегодня выступали сразу трое. И благодаря этому наши телезрители увидели фантастический фейерверк результатов. Я даже не знаю, были ли прежде настолько напичканные потрясающими достижениями дни на олимпийских легкоатлетических турнирах.

Началось все с того, что Юлиан Рохас из Венесуэлы побила рекорд мира в тройной прыжке, стоявший 26 лет. Уже это — сумасшедшее по важности событие. Новое достижение — 15,67 м.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCLJcTqXdW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCLJcTqXdW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCLJcTqXdW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ВФЛА / Легкая атлетика России (@rusaf_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

100 м без Болта — огонь!

Еще в этот вечер был финал королевской стометровки. Шок-контент начался еще в полуфиналах:

кениец пробежал 10,0;

нигериец — те же 10,0;

главный фаворит турнира американец Тревон Броммел — все те же 10,0 (и пролетел мимо финала!);

парень из ЮАР — 9,90;

итальянец — 9,84;

наконец, китаец — 9,83.

Все переживали по поводу того, вызовет ли какой-либо интерес финал 100 м без завершившего карьеру Усейна Болта. На деле же получилось, что в Токио-2020 прошел самый непредсказуемый финал в олимпийском спринте в истории.

Начался он, как и положено, с драмы. Фальстарт сделал британец — это автоматический дисквал. Потом, когда стартовать по правилам все-таки получилось, порвал заднюю нигериец. Африканская ракета не сумела финишировать.

А суперсенсационную победу одержал итальянец Марсель Джейкобс. Итальянец! В спринте! Не ямаец, не американец, а итальянец!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCGQ5UKI1F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCGQ5UKI1F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCGQ5UKI1F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от across the runiverse (@across_the_run1verse)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Его мама итальянка, а отец американец. Но в Штатах он прожил всего месяц. Все остальное время — в Италии. По-английски даже изъясняется с трудом. Пять лет назад Марсель выиграл чемпионат страны в длине — 8,07 м. Потом вообще был прыжок на 8,47 м! Но этот результат официально не засчитали, потому что ветер в спину превышал допустимую норму.

Через год он начал пробовать силы на 100 м. Но настоящий прорыв случился в этом году. Сначала победа на зимней «Европе» на 60 м (6,47), в мае — рекорд Италии на 100 м (9,95 м — никто прежде 10 сек в этой стране не менял), а теперь вот такое. Просто невероятно.

Величайший финал в высоте, но для нас это был не день Бэкхэма

Ну, а главный для нас финал дня проходил в секторе для прыжков в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк были в числе фаворитов.

Но и здесь праздник пришел на итальянскую улицу.

Я, как прыгун в высоту в прошлом, могу точно сказать: это был один из величайших финалов в этом виде спорта в истории.

Десять человек прыгнули 2,30! Для сравнения: в Лондоне-2012 2,29 м хватило для серебра.

Потом семеро преодолели 2,33! Увы, среди них оказалось Иванюка. Илья закончил на 2,30.

Думаете, на этом все?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQqtfp-BfaK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQqtfp-BfaK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQqtfp-BfaK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Четверо взяли 2,35! Среди них — кореец и австралиец. А еще трое — Акименко, американец Харрисон и белорус Недосеков, — перенесли свои попытки на 2,37 м.

И этот тактический ход принес успех Недосекову. Максим справился с первой попытки, тем самым установив рекорд Белоруссии. Так же с первой выстрелил знаменитый Баршим и итальянец Тамбери. Который был фаворитом еще перед Рио, но буквально за две недели до старта получил тяжелейшую травму, после которой восстанавливался несколько лет. Акименко, к сожалению, в этот день к борьбе на таких запредельных высотах оказался не готов. Как и кореец с австралийцем.

2,39 м. Казалось, падет и этот рубеж. Но повторить олимпийский рекорд Чарльза Остина никому не удалось.

По попыткам у Баршима и Тамбери все было чисто, Недосеков несколько высот брал со второй попытки — поэтому у него бронза. Все ждали, что катарец и итальянец устроят перепрыжку. Но они, переговорив между собой, согласились… на два золота. По правилам такое не возбраняется. А они — друзья. Поэтому понять их можно.

Считаю, что это нечестно

— Считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к другим — они должны были перепрыгивать, — поделился своим мнением Акименко. — Но флаг им в руки. Решили как решили. Хотя я считаю, что это нечестно, где-где, а на Олимпийских играх надо бороться до последнего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQxfv5ND0Xp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQxfv5ND0Xp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQxfv5ND0Xp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mikhail Akimenko (@akimenko_ms)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Согласен, — поддержал товарища по команде Иванюк. — На Олимпиаде ты вписываешь свое имя в историю, поэтому два человека на первом месте — несерьезно. Это несправедливо по отношению к другим участникам. Почему не три?

Комментируя свое выступление, наши высотники пожали плечами. «К сожалению, сегодня мы были готовы вот так. Это был не день Бэкхема».