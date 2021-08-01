Белорусская бегунья устроила скандал на Олимпиаде в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни
Страшная история на Олимпиаде — спортсменка отказалась возвращаться домой.
Страшная история на Олимпиаде — спортсменка отказалась возвращаться домой.
Как ни удивительно, к
Литвинович, конечно, отвечал неохотно. Сказал, что все дружно и вообще спорт вне политики. Ему помогли представители национального олимпийского комитета, вспомнившие 50-ю статью Олимпийской хартии про запрет на политику, и белорусские журналисты. Хотя на тот момент уже было известно о конфликте тренеров с бегуньей Кристиной Тимановской.
И вот спустя день полыхнуло. 24-летнюю спринтершу за день до старта на дистанции 200 метров руководство собственной сборной отправило в аэропорт с билетом домой. Судя по видео, которая постила белоруска из него, — против воли девушки.
— Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио, — сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. — Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.
По сообщениям белорусских СМИ, спортсменку сопровождали несколько человек «спортивного телосложения». Но она сумела выйти в эфир и окопаться в аэропорту. На момент написания заметки она оставалась под защитой японской полиции, события приехала снимать главная японская телекомпания NHK. Девушка успела попросить помощи у Международного олимпийского комитета и Международной федерации легкой атлетики, а также убежища в Европе. Сценарий максимально скандальный.
Альтернативную точку зрения представило Министерство спорта и туризма страны:
— По заключению врачей, в связи с
Белорусские СМИ ссылаются на
— Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4×400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает. Руководство накосячило с девчонками, у которых не хватает достаточного количества тестов, чтобы прилететь на первую Олимпиаду. Вы у девочек отняли мечту. Они ведь готовились к Олимпиаде. Кто понесет ответственность за это? Это же беспредел.
Позже спортсменка удалила публикацию. Успеть понять, что остается, а что стороны удаляют, вообще довольно проблематично. Но удалить Тимановскую из Токио хотят явно. Оппозиционные белорусские СМИ уверены, что в этом даже замешан чуть ли президент страны.
Ранее стало известно, что три белорусских легкоатлетки не допущены до Олимпиады
Пытаясь спасти эстафету, белорусские тренеры попробовали заткнуть брешь Тимановской, но не встретили у нее сочувствия. Любопытно, что эта девушка и раньше была склонна к конфликтам. В конце 2020 года произошел скандал между Кристиной и Анастасией
История Тимановской наверняка еще продолжится и станет международной. Вообще на этой Олимпиаде есть сборная беженцев — никто уже не удивится, если через три года Тимановская будет выступать за нее.
Дмитрий Кузнецов