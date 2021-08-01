Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады

Сегодня олимпийцы Китая стали обладателями трех золотых медалей и взяли по одному серебру и бронзе. Сейчас в копилке сборной Китая 51 награда (24, 14, 13). На второй позиции команда США — 59 (20, 23, 16), третье место занимает сборная Японии — 31 (17, 5, 9). На четвертую строку поднялась команда Австралии — 31 (14, 3, 14), потеснив на пятое место россиян, у которых 44 медали (12, 19, 13).