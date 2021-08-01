Гимнастка Ильянкова — новая Мустафина. На Олимпиаде в Токио она неожиданно стала второй на брусьях
Спортсменка использовала свой единственный шанс.
Спортсменка использовала свой единственный шанс.
После двухдневного перерыва спортивная гимнастика вновь вернулась на экраны телевизоров. Остались последние неразыгранные комплекты медалей, которые вручат по итогам выступлений на отдельных снарядах. В первый день состоялись соревнования в вольных упражнениях и на
Вольные открывал олимпийский чемпион Никита Нагорный. В финале он пошел на максимально сложную комбинацию, включающую в себя именной элемент «The Nagornyy» — тройное сальто назад углом. Но риск не оправдался, на этой диагонали Нагорный вылетел за пределы ковра и получил серьезную сбавку. Остальные элементы были выполнены с недочетами, поэтому у Никиты всего лишь 13,066 балла за это упражнение.
Впрочем, ошибались сегодня все. Кто на приземлениях, кто на поворотах, кто на выходах за ковер. А в борьбе за золото получилась даже небольшая драма: Артем Долгопят и Райдейлей Запата получили одинаковую оценку с точностью до тысячных — 14,933 балла. К сожалению, двух золотых медалей не вручают, пришлось использовать дополнительные критерии. Исполнение было одинаковым, а вот по базовой сложности Долгопят оказался на 0,1 балла круче. Испанец на награждении даже заплакал, очень трогательный момент.
Женский опорный прыжок, в отсутствие четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз, открывала ее сокомандница Микайла Скиннер. Оба сложнейших прыжка она исполнила с небольшими помарками и заслуженно выиграла серебро в сегодняшнем финале. У этой гимнастки был непростой путь к медали — в 2012 году Скиннер даже не попала на отборочный турнир, а в 2016 году осталась лишь запасной и не вошла в состав команды. Микейла планировала раньше улететь из Токио и окончательно завершить карьеру гимнастки, но после снятия Симоны ей все же пришлось выступать в финале.
Лучше нее оказалась только бразильянка Ребека Андраде. К серебряной медали в личном многоборье спортсменка добавила золото на опорном прыжке — первое для страны в истории женской гимнастики.
Россиянки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова выступили не очень удачно, оставшись на пятой и шестой позициях по итогам финала. Базовая сложность их прыжков не так велика, как у Скиннер и Андраде, поэтому для попадания в топ-3 нужно было идеальное исполнение. Но шаги на приземлениях у обеих спортсменок не позволили им бороться за бронзу.
В упражнении на
Упражнения на разновысоких брусьях открывала олимпийская чемпионка в личном первенстве Суниса Ли. Весь турнир они с бельгийкой Ниной Дерваль заочно боролись за победу в этом виде. Именно у них были две самые сложные комбинации из всех участниц. Но Ли ошиблась на первом же перелете, не выполнила задуманную трудность и разорвала пару связок. В итоге до своего лучшего результата она не добрала почти балл и выбыла из борьбы за золото. Дерваль этим шансом воспользовалась. Бельгийка стала единственной, кто пробил планку в 15 баллов. Кроме Сунисы, никто больше не смог бы набрать больше. К двум титулам чемпионки мира Нина уверенно добавила победу на Играх.
Россиянка Анастасия Ильянкова, в целом, с нервами справилась. Без ошибок не обошлось — в одном месте Настя разорвала связку и потеряла 0,1 балла в базовой сложности. Но этого хватило, чтобы удержаться на второй строчке и выиграть серебряную медаль.
Мельникова, похоже, продолжает путь Нагорного. Второй финал у нее сегодня тоже не задался. Вся комбинация пошла у гимнастики не очень, а ближе к концу она и вовсе упала. Что вдвойне обидно: на брусьях Геля могла спокойно бороться за медали.
Анастасия Логинова