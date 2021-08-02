Первый король спринта после Болта — итальянец: что о нем известно и почему у него совсем не итальянская фамилия?
Встречайте Ламонта Джейкобса.
Встречайте Ламонта Джейкобса.
Олимпиада-2020. Токио, Япония. 100 м, мужчины.
— Mamma mia! — орал Ламонт Марселл Джейкобс, новый чемпион на 100-метровке, заглушая олимпийский стадион в Токио. Его тут же — после финиша — свалил Джанмарко Тамбери, тоже итальянец, и тоже чемпион — в прыжках в высоту.
Казалось, что в спринте могут побеждать либо американцы, либо Болт. Но чтобы неизвестный итальянец, который до мая 2021-го ни разу не выбегал из 10 (!) секунд, — это взрыв, переворот сознания.
Немец Армин Хари (1960), Валерий Борзов (1972), британцы Аллан Уэллс (1980) и Линфорд Кристи (1992). 29 лет без побед — да и без медалей (серебро португальца Фрэнсиса Обиквелу в Афинах-2004 вынесем за скобки, он все же натурализованный нигериец). И вот он — триумф европейского спринта!
У Джейкобса — удивительная судьба: он родился в США, в нем наполовину течет техасская кровь (его отец — бывший солдат армии США), но это все же полноценный европеец.
Джейкобс даже шутит: «Я не говорю
Когда повзрослел, то хотел стать археологом или космонавтом, но для этого нужно было учиться, а я забыл про школу в 8-м классе. Мне повезло, что я полюбил бег и прыжки в длину. Моим кумиром всегда был Эндрю Хоу (итальянский спринтер и бегун американского происхождения — Sports.ru) — я видел в нем себя».
Ламонт с детства бегал спринт, но без особых успехов — в
Но данные Джейкобса — все же спринтерские: высокий рост (188 см), взрывная скорость, прекрасный темп. И тренер Фабио Камосси вовремя это разглядел. Забавно, что Фабио — участник Олимпийских игр и один из лучших итальянских прыгунов тройным. По идее, он, наоборот, должен был тянуть ученика в родной вид.
«Нет, нет и нет, — объяснял тренер итальянской прессе. — Я не хотел губить карьеру парня. Наоборот, он давно созрел до больших побед, но ему мешало отсутствие веры в себя. Возможно, тут и личная история, которая, слава Богу, постепенно разрешается».
Личная история — это взаимоотношение с отцом, с которым Ламонт совсем не близок. Когда мама перевезла его в Италию (ему не было и трех месяцев), отец уехал в Корею и продолжил карьеру. Они не общались больше 20 лет, а первые шаги навстречу бегун категорически отсекал.
«В школе у меня всегда были проблемы, — вспоминал Джейкобс. — Учителя говорили: нарисуй семью, но я рисовал только маму и страдал от этого. Друзья донимали меня: кто твой папа — а его не существовало, хотя я носил его фамилию. Я строил стену годами. И когда мой отец попытался связаться со мной, мне было все равно. Однажды — благодаря тренеру —
С ней я согласился тщательно проработать свои страхи. Это было непросто, но я быстро учусь. Эта работа началась в сентябре, и за полгода я выиграл чемпионат Европы в залах и
У Джейкобса много татуировок. Некоторые из них посвящены семье — правда, их смысл он ни разу не объяснял. Известно лишь, что у Ламонта есть девушка Николь, которая подарила ему двух детей — Энтони (2 года) и Меган (родилась в этом году). Еще у бегуна есть сын Джереми (ему 8 лет) от предыдущих отношений.
Лидер сезона Трэйвон Броммелл, обладатель двух лучших результатов (9.77 и 9,80), провалился в полуфинале, а действующий чемпион мира Кристиан Коулмен пропустил три
Джейкобс воспользовался прекрасным шансом, когда трон оказался вакантным. Но его история и новый европейский рекорд (9.80) — возможно, начало больших побед.
Не было Болта, не было Коулмена, я мечтал о медали. И моя мечта сбылась. Я счастлив!