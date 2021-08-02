Первый король спринта после Болта — итальянец: что о нем известно и почему у него совсем не итальянская фамилия?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороКореяАнгола
Волейбол. Женщины. Группа A
03:00скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
03:30скороГерманияАргентина
Легкая атлетика. Женщины
03:35скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
04:00скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороВенгрияИталия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
04:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесЛилиана Фернандес / Эльса Бакерисо
Легкая атлетика. Мужчины
04:20скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
04:30скороМолот. Мужчины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:30скоро200 м. Женщины. Предварительный раунд
Гандбол. Женщины. Группа B
05:00скороФранцияБразилия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Волейбол. Женщины. Группа B
05:05скороСШАИталия
Водное поло. Мужчины. Группа A
05:30скороГрецияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Четвертьфинал
Стрельба. Мужчины
05:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
05:50скоро110 м с/б. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
06:00скороАвстралияИндия
Тяжелая атлетика. Женщины
06:00скороВесовая категория до 87 кг. Женщины. Группа В
04:03 (мск), источник: Sports.Ru

Первый король спринта после Болта — итальянец: что о нем известно и почему у него совсем не итальянская фамилия?

Встречайте Ламонта Джейкобса.

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17
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фотографий
17
фотографий

Олимпиада-2020. Токио, Япония. 100 м, мужчины.

  1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) — 9,79.
  2. Фред Керли (США) — 9,84.
  3. Андре де Грасс (Канада) — 9,89.
  4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,93.
  5. Ронни Бэйкер (США) — 9,95.
  6. Бинтянь Су (Китай) — 9,98.

— Mamma mia! — орал Ламонт Марселл Джейкобс, новый чемпион на 100-метровке, заглушая олимпийский стадион в Токио. Его тут же — после финиша — свалил Джанмарко Тамбери, тоже итальянец, и тоже чемпион — в прыжках в высоту.

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Казалось, что в спринте могут побеждать либо американцы, либо Болт. Но чтобы неизвестный итальянец, который до мая 2021-го ни разу не выбегал из 10 (!) секунд, — это взрыв, переворот сознания.

До Джейкобса европейцы побеждали только 4 раза.

Немец Армин Хари (1960), Валерий Борзов (1972), британцы Аллан Уэллс (1980) и Линфорд Кристи (1992). 29 лет без побед — да и без медалей (серебро португальца Фрэнсиса Обиквелу в Афинах-2004 вынесем за скобки, он все же натурализованный нигериец). И вот он — триумф европейского спринта!

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У Джейкобса — удивительная судьба: он родился в США, в нем наполовину течет техасская кровь (его отец — бывший солдат армии США), но это все же полноценный европеец.

Джейкобс даже шутит: «Я не говорю по-английски. Плохо говорю. Я живу в Италии! Я переехал на озеро Гарда с мамой, когда был младенцем. Она меня водила в секцию легкой атлетики, воспитывала, показывала жизненную дорогу. Я обожал мотокросс и велики, но мама была против — даже запретила деду этот экстрим. Я часто тайком убегал и гонял по гаражам!

Когда повзрослел, то хотел стать археологом или космонавтом, но для этого нужно было учиться, а я забыл про школу в 8-м классе. Мне повезло, что я полюбил бег и прыжки в длину. Моим кумиром всегда был Эндрю Хоу (итальянский спринтер и бегун американского происхождения — Sports.ru) — я видел в нем себя».

Ламонт с детства бегал спринт, но без особых успехов — в какой-то момент даже переориентировался в прыжки в длину, выиграл чемпионат Италии и побил национальный рекорд (8,48) — правда, с недопустимым попутным ветром. Его ник в инстаграме — crazylongjumper — до сих пор отсылка к прыжкам.

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Но данные Джейкобса — все же спринтерские: высокий рост (188 см), взрывная скорость, прекрасный темп. И тренер Фабио Камосси вовремя это разглядел. Забавно, что Фабио — участник Олимпийских игр и один из лучших итальянских прыгунов тройным. По идее, он, наоборот, должен был тянуть ученика в родной вид.

«Нет, нет и нет, — объяснял тренер итальянской прессе. — Я не хотел губить карьеру парня. Наоборот, он давно созрел до больших побед, но ему мешало отсутствие веры в себя. Возможно, тут и личная история, которая, слава Богу, постепенно разрешается».

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Личная история — это взаимоотношение с отцом, с которым Ламонт совсем не близок. Когда мама перевезла его в Италию (ему не было и трех месяцев), отец уехал в Корею и продолжил карьеру. Они не общались больше 20 лет, а первые шаги навстречу бегун категорически отсекал.

«В школе у ​​меня всегда были проблемы, — вспоминал Джейкобс. — Учителя говорили: нарисуй семью, но я рисовал только маму и страдал от этого. Друзья донимали меня: кто твой папа — а его не существовало, хотя я носил его фамилию. Я строил стену годами. И когда мой отец попытался связаться со мной, мне было все равно. Однажды — благодаря тренеру — кое-что изменилось. Он посоветовал мне хорошего психолога Николетту Романацци.

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С ней я согласился тщательно проработать свои страхи. Это было непросто, но я быстро учусь. Эта работа началась в сентябре, и за полгода я выиграл чемпионат Европы в залах и наконец-то выбежал из 10 секунд. Но самое ценное — мы сейчас общаемся с папой. Ну как общаемся: я вставляю слова в гугл-переводчик, и мы переписываемся. Мне нужно освежить английскую грамматику, пока я боюсь говорить и ошибиться. Я ненавидел отца за то, что он бросил меня. Но сейчас я понимаю, что он дал мне жизнь, сумасшедшие мускулы, скорость. Я ругал его, ничего о нем не зная. Это была и моя ошибка".

У Джейкобса много татуировок. Некоторые из них посвящены семье — правда, их смысл он ни разу не объяснял. Известно лишь, что у Ламонта есть девушка Николь, которая подарила ему двух детей — Энтони (2 года) и Меган (родилась в этом году). Еще у бегуна есть сын Джереми (ему 8 лет) от предыдущих отношений.

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Американцы, конечно, сами виноваты, что отдали сегодня 100-метровку.

Лидер сезона Трэйвон Броммелл, обладатель двух лучших результатов (9.77 и 9,80), провалился в полуфинале, а действующий чемпион мира Кристиан Коулмен пропустил три допинг-теста и вообще пролетел мимо Олимпиады.

Джейкобс воспользовался прекрасным шансом, когда трон оказался вакантным. Но его история и новый европейский рекорд (9.80) — возможно, начало больших побед.

Не было Болта, не было Коулмена, я мечтал о медали. И моя мечта сбылась. Я счастлив!
Ламонт Джейкобс
олимпийский чемпион в беге на 100 м
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