Илья Иванюк: Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар
Российский легкоатлет Илья Иванюк подвёл итог своего выступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Иванюк с результатом 2,30 метра стал девятым.
Российский легкоатлет Илья Иванюк подвёл итог своего выступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Иванюк с результатом 2,30 метра стал девятым.
«Чувствовал себя отлично, уверенно, но реализовать потенциал не смог. Просто не день Бекхэма. Результаты здесь получились очень мощные у соперников. Я сделал, что мог.
Будем держать кулачки и надеяться, что ситуация в российской лёгкой атлетике
Золотые медали завоевали катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показавшие результат 2,37 метра.