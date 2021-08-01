Илья Иванюк: Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
2.08скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация B
18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Иванюк: Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар

Российский легкоатлет Илья Иванюк подвёл итог своего выступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Иванюк с результатом 2,30 метра стал девятым.

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Источник: РИА "Новости"

«Чувствовал себя отлично, уверенно, но реализовать потенциал не смог. Просто не день Бекхэма. Результаты здесь получились очень мощные у соперников. Я сделал, что мог.

Будем держать кулачки и надеяться, что ситуация в российской лёгкой атлетике чуть-чуть наладится, и на следующую Олимпиаду через три года будет легче отобраться. Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар. Мне кажется, отбор сюда даже сил больше отнял, чем само выступление. Тяжеловато это. Будем работать, есть жизнь после Олимпиады, — приводит слова Иванюка РИА «Новости».

Золотые медали завоевали катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, показавшие результат 2,37 метра.

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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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