Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
Россиян в
Россиян в
Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Групповой турнир
Россия — Тунис — 3:0 (25:20, 22:22, 25:16)
Россия ожидаемо легко разобралась с главной африканской волейбольной сборной — и гарантировала себе первое место в группе. Хотя, несмотря на кажущуюся простоту Туниса, Туомас Саммелвуо бросил в бой боевой состав. И даже когда все стало ясно, не спешил с заменами. Разве что в третьем сете вместо Артема Вольвича появился Ильяс Куркаев. А вот Павел Панков, Виктор Полетаев и Ярослав Подлесных даже по такой игре появлялись лишь эпизодически.
Особого смысла расписывать ход этого матча нет. Россия просто сделала то, что должна была. Без лишних нервов взяла три очка. И теперь может готовиться к четвертьфиналу. Тем более что соперник уже известен. Во вторник нам биться с Канадой.
Любопытно, что в Рио, пять лет назад, в первом раунде
Безусловным фаворитом наша сборная будет и теперь. Канадцы — откровенные середняки. У них есть парочка локальных звезд. Особенно выделяется Шерон
Вместе с тем удивить канадцы способны. Здесь, в Токио, они внезапно проиграли Японии, но зато затащили на
Да и по уровню нервного напряжения четвертьфинал — это всегда самая сложная стадия.
Увы, в
Время показало, что это достижение так и осталось единственным для азиатской сборной на турнире. Потом, как уже было сказано, последовало сухое поражение от все той же Канады и 1:3 от Италии. В воскресенье иранцы рубились с Японией — это был предельно принципиальный матч. Какая из сборных побеждает, та и идет в
Страшно представить, как этот результат воспримут в Иране. Там возлагались огромнейшие надежды на российского специалиста. И главная сильная сторона Алекно, как были уверены в Иране, — дух победителя. Их сборная частенько проигрывала концовки ключевых матчей, а Владимир Романович должен был стать именно тем элементом, с помощью которого ситуацию удастся переломить.
Однако все получилось максимально обидно и для Ирана, и для Алекно. 13:15 на
Владимир Иванов