«Это как двойное убийство — горд вдвойне». Рублев — о победе в русском финале

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
2.08скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация B
19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это как двойное убийство — горд вдвойне». Рублев — о победе в русском финале

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами, обыграв в золотом матче соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада-2020. Теннис. Микст. Финал.

Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Олимпийские чемпионы в турнире смешанных пар Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев после победы поделились своими эмоциями от завоевания золота, Рублев рассказал, что кричал в конце матча тренеру Аслана Карацева, а Павлюченкова призналась, что до сих пор не до конца осознает, что произошло.

Конфликта с тренером Карацева нет

— Вы крикнули что-то в конце матча тренеру Аслана. Что за конфликт?

А. Р.: — У меня отличные отношения с Асланом и его тренером, у нас все идеально. Я просто подумал, что было не слишком правильно так себя вести. Когда мы с Настей были на его стороне корта, он кричал на ту сторону корта, где были Аслан и Елена. Для меня нормально, если бы он поддерживал их пару, когда она находилась рядом с ним. Весь матч я терпел, но на супер-тай-брейке я попросил немного уважения: «Они не слышат вас, они на другой стороне корта». Просто сказал, что не надо так себя вести.

— Что чувствуют два новых олимпийский чемпиона?

А. П.: Это счастье. У меня очень много сейчас эмоций. Я сто процентов завтра осознавать все буду уже по-другому. Это детская мечта, которая сбылась. Я понимаю, о чем говорит Андрей, что это не одиночка, когда это, может быть, более значимо, но это золотая медаль, а мы олимпийские чемпионы, и это нереально круто.

А. Р.: Получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами… Вся жизнь пролетает в такой момент: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это полная эйфория.

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— Понравилось ли вам играть микст? Будете ли еще?

А. Р.: — На самом деле, что Насте, что мне нравится больше играть одиночку. Ради этого мы начали играть в теннис, ради этого мы тренируемся и работаем. До следующей Олимпиады наша микстовая карьера закончена. Когда будут снова Олимпийские игры, думаю, что Настя, что я будем хотеть играть во всех разрядах. Но сейчас будем уже фокусироваться только на одиночке, чтобы улучшаться и показывать личные результаты.

— Поговорили с Кареном Хачановым после его финала? Что не получилось?

А. Р.: — Не разговаривал с ним особо. Увиделись с ним на общем фото уже, поздравили друг друга. Видел только первый сет. Могу лишь сказать, что Саша играл очень стабильно. Он попал и забил все, что было нужно. Так сложилось, что Карен с самого начала проиграл свою подачу. Не случись этого, может, все было бы иначе. Из одного гейма может сложиться весь матч. Финал играется не за счет уровня, а за счет психики: кто стабильнее, кто сильнее. Карена можно понять: провел невероятный турнир, такие матчи выиграл — это очень тяжело. Это как у меня в Монте-Карло было: до финала показывал нереальные результаты, а потом в финале проиграл достаточно легко, без шансов. Думаю, Карен теперь поймал ритм, почувствовал, что может обыгрывать лучших игроков.

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Перед последним ударом вся жизнь промелькнула перед глазами

— Как вам слушать Чайковского вместо гимна?

А. П.: — Я играю и за страну, и за себя. Не думала об этом слишком много. У меня были мысли лишь о том, чтобы хорошо выступить, выиграть медали. Было бы лучше с гимном, но мы имеем то, что имеем.

А. Р.: Я вообще не думал про это, потому что знал правила, знал решения МОК. И просто решил: «Если в таких условиях выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство». И именно так я себя чувствую.

— Мы видели ваши матчи — какая-то нереальная «химия», было местами забавно. Считает ли вы, что «химия» между вами — это часть сегодняшнего успеха?

А. П.: — Да, это очень важно, потому что мы команда и мы играем вместе. У нас нет особо опыта игры в миксте, но это взаимопонимание помогало в тяжелых моментах во время матча. Да, иногда было даже весело, но мы все же приехали сюда за медалью. С каждым матчем наша игра улучшалась, Андрей сегодня был просто супер. Меня всегда только злило, что Андрей говорит, что нам везет.

— Что было в голове перед последним смэшем?

А. Р.: Почувствовал, что нужно выложиться полностью — привлечь все ресурсы организма, который я тренировал с детства. Все перед глазами промелькнуло: слезы, пот, боль…

— Анастасия, какие первые слова сказал Андрей, когда пробил финальный смэш?

А. П.: Мы не говорили, были одни эмоции. И не верилось, и верилось. То выигрывали, проигрывали в течение матча. Было очень много эмоций, освободилось все, что сжималось. Наконец-то сбылась мечта. Меня изначально не думали отправлять на микст, поэтому это вдвойне приятно.

А. Р.: Реально никаких слов не было, первые секунды были слезы, смех. Безумно благодарен Насте, безумно благодарен, что вообще тут оказался, что так сложилось, что мы олимпийские чемпионы. Мне вообще нереально везет по жизни.

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— Андрей, все еще чувствуете себя лузером?

А. Р.: Конечно, одиночку выигрывать приятнее, но я рад тому, как все сложилось. Большое спасибо, что все так случилось. Беру свои слова обратно. Понятное дело, если говорить серьезно, я нереально благодарен за то, что все так случилось, благодарен Насте, благодарен за то, что так повезло, что мы завоевали медаль. Если говорить серьезно, я бы выбрал выиграть микст, чем дойти и проиграть полуфинал одиночки и занять четвертое место. Медаль такая же — на ней не написано, за что она…

А. П.: — Медаль — это медаль. Раз ты рад, давай на этом и закончим пресс-конференцию, пока опять не передумал (смеется).

Артем Калинин

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Морской парк Одайба
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
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