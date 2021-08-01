«Эти люди зашли слишком далеко. Позор!» В сборной Франции увидели заговор против ее боксеров

Пока самое заметное боксерское событие на Олимпиаде — не жесткие бои, не чьи-то яркие победы и даже не укус марокканского боксера, а забастовка Мурада Алиева, тяжеловеса из Франции.

В четвертьфинале Алиев бился с британцем Фрезером Кларком. В первом раунде Мурад разбил сопернику левую бровь, во втором — правую. Рефери решил, что оба раза это произошло после того, как Алиев ударил Кларка головой, и дисквалифицировал французского азербайджанца. Мурад был вне себя от ярости — кричал: «Черт, это несправедливо!» — выплюнул капу, вступил в перепалку с Кларком, орал в камеру, а затем устроил сидячую забастовку.

На ринге он просидел чуть меньше часа. Подобное в истории Олимпиад уже случалось — в 1988-м кореец Пен Джон Иль проиграл болгарину Александру Христову и в знак протеста находился на ринге 67 минут, причем организаторы выключили свет и оставили его сидеть в темноте.

После забастовки Алиев и главный тренер сборной Франции по боксу Джон Дови дали несколько интервью в микст-зоне. Вот самые интересные цитаты.

«Честно говоря, у меня нет слов, — пожаловался Алиев в интервью France Televisions. — Я остался на ринге, потому что всегда боролся с несправедливостью, я не терплю несправедливость. Мои тренеры, болельщики, все люди, которые видели этот бой, знают, что меня ограбили. Это кража. Всегда, когда мы говорим о боксе, звучит это слово — кража, кража, кража. И сегодня мы увидели воровство.

Рефери признал свою неправоту, но уже поздно, отменить результат боя нельзя. Это скандал. Только представьте — человек невиновен, судьи это признают, но все равно осуждают его.

Честно говоря, олимпийский бокс… Я и так был в нем разочаровано, но теперь… Они говорят об олимпийских ценностях, а на самом деле их не уважают. Мне сказали: «Ты проиграл, давай, чао, иди к себе в номер, помойся, займись своими делами и езжай домой». Я мог принести команде как минимум бронзовую медаль, а теперь возвращаюсь домой с пустыми руками. Меня ограбили на глазах всего мира".

«Мы чувствуем, что есть группа людей, настроенная против нашей команды, — сказал Дови RMC. — Когда они увидели, что все идет не так, как они хотят, то нашли другую уловку. Позор боксу. Мне стыдно за мой спорт. Эти люди вредят боксу, даже не осознавая этого. Каждый раз, когда мы проигрывали, они использовали какую-то уловку. Они очень не хотели, чтобы у Франции была медаль. Это просто отвратительно. Супервайзер пересмотрел бой и сказал, что Мурад не нарушал правила, но поменять результат уже нельзя».

По словам Алиева, он посек Кларка не головой, а кулаками. Британец же так не считает. «Я дрался с ним уже не в первый раз. Поверьте, его удары тут ни при чем», — сказал он.

У Франции не будет медалей на боксерском турнире в Токио: Алиев был ее последним представителем на Олимпиаде-2020. Федерация бокса Франции при поддержке Олимпийского комитета Франции намерена подать жалобу в Спортивный арбитражный суд. «Передайте Мураду, что мы сделаем все, что в наших силах», — заявила France Televisions президент Олимпийского комитета Франции Брижитт Энрике.