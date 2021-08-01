Бегунья Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио: «Боюсь. В Белоруссии меня могут посадить в тюрьму»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
2.08скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация B
19:10 (мск), источник: Sport24

Бегунья Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио: «Боюсь. В Белоруссии меня могут посадить в тюрьму»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая фигуранткой скандала на Олимпиаде в Токио, рассказала свою версию произошедшего.

Наверх
Источник: instagram.com/kristi_timanovskaya

1 августа в прессе появилась информация о том, спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады в Минск. Ранее 24-летняя Тимановская в инстаграме раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии поставить ее на эстафету 4×400 метров на Олимпиаде без ее ведома, при том что девушка специализируется на дистанциях 100 и 200 метров.

НОК Белоруссии после этого выступил с заявлением, где сообщил о прекращении Тимановской участия на Играх в Токио — якобы это связано с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки.

Позже Тимановская записала видеообращение, в котором попросила Международный Олимпийский Комитет (МОК) о помощи, аргументируя это тем, что на нее оказывают давление и без ее согласия пытаются вывезти из Японии.

— На данный момент я нахожусь в отделении полиции в аэропорту в Токио. Пока думаю, что я в безопасности. Мне сказали, что в ситуации разбираются, полиция подключалась. Люди обращаются в МОК, чтобы там чиновники также мне помогли.

— Расскажите, как, кто и когда вам сказал покинуть Токио.

— Вчера ко мне пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич. Он предложил мне отказаться от участия в беге на 200 метров, сказать, что у меня травма. Сняться и полететь домой. Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады. На данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия. Мы с тренером еще долго общались и все-таки пришли к решению, что я побегу, но не буду давать никаких комментариев. Мол, все пройдет спокойно. Пробегу 200 метров и вернусь домой. Но сегодня после обеда ко мне в комнату пришел Артур Шумак, представитель нашей нацкоманды, и Моисевич, и они мне сказали, что буквально через пару часов я должна быть в аэропорту. Мне нужно быстро собирать вещи и выезжать. Пришел психолог, который пытался со мной разговаривать. Не помню его фамилию, потому что я особо его старалась не слушать. Он мне говорил какой-то бред. Типа, он работал с убийцами, в «Новинках» [психбольница в Белоруссии], много чего повидал. Не поняла, зачем мне это. Старалась его не слушать. Потом он пытался поставить себя на мое место, а меня — на его. Садился и делал вид, что он — это я. И он играл роль, будто я сижу в кабинете министра спорта и говорю: «Да, я виновата, сама инициировала эту встречу». Зачем он это делал, я вообще не поняла.

После этого в комнату снова зашел Шумак и сказал, что у меня 40 минут, чтобы собраться. Я начала складывать вещи, ко мне каждые 10 минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала.

— Как вас везли? В машину не заталкивали?

— Эти люди взяли мои чемоданы, пошли на парковку, положили вещи в машину. Я тоже села — и мы поехали в аэропорт.

— Что там сделали в первую очередь?

— Мы сначала долго не могли найти наш терминал. Когда нашли, направились к стойке регистрации. Там было много людей из беларусской команды, делегации. Я спросила у людей, которые мне помогают, что делать. Они сказали, что если рядом есть полиция, то нужно обращаться к ней, тогда можно не успеть сесть на рейс. Я так поняла, что сопровождавшие планировали стоять со мной до конца, пока я не получу билет и не уйду на посадку. Я сразу подошла к полиции, и дальше уже начались выяснения.

— Как те, кто вас сопровождал, отреагировали на появление полиции?

— Они начали кому-то звонить. Потом сели в пяти метрах от меня и не уходили никуда, с кем-то общались по телефону.

— Представители беларусской диаспоры помогали?

— Да, они сейчас пришли, но они находятся на улице, а я в отделении полиции в аэропорту. Сейчас решается вопрос, как и что делать дальше.

— Вам вообще сказали, почему вы должны покинуть Токио?

— Нет. Как мне сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации [легкой атлетики], не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше.

— НОК сообщил, что снятие с Олимпиады связано с вашим психологическим состоянием.

— Никакие врачи ко мне не приходили, никто меня не обследовал. У меня хорошее психологическое состояние, даже несмотря на то, что произошла такая ситуация. Я нормально держусь, у меня нет никаких проблем со здоровьем, нет травм, нет вопросов с психикой. Я была готова бежать.

— Почему удалили эти видео?

— Мне начали звонить с угрозами и говорить, чтобы я удалила видео, если хочу дальше быть в спорте. Сначала я долго отказывалась удалять, но потом сделала это, чтобы мне перестали названивать.

— А кто названивал?

— Старший тренер по спринту Евгения Володько звонила даже из Минска, еще кто-то. Володько говорила, что ее вызвали в министерство.

— Потом вы сделали пост, где расставили все точки на і. Это ваше решение или вам сказали опубликовать такую запись?

— Нет, это лично мое решение, потому что мне писали очень многие, комментариев в директ я получила больше тысячи. Я просто физически не могла всем ответить, поэтому решила написать пост, чтобы расставить все точки над і и объяснить причину своих эмоций.

— Вы говорили, что боитесь лететь в Белоруссию. Почему?

— Потому что я боюсь, что в Белоруссии меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Белоруссии для меня небезопасно.

— Вы хотите получить политическое убежище в Австрии?

— Пока мы думаем, куда обратиться. Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение.

— Что дальше будете делать?

— Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции, — цитирует Тимановскую Tribuna.by.

 «Америке вашей скоро кирдык!» Русские атаковали американского пловца после его скандального заявления на Олимпиаде
«Ходячий мастурбатор». Жену известного русского хоккеиста жестко высмеяли после ее жалобы на мужчин
Главные темы
Безумный день в легкой атлетике на Олимпиаде
Гимнастка Ильянкова — новая Мустафина
Белорусская бегунья устроила скандал в Токио
Россия вышла с первого места, Алекно провалился с Ираном
Бегунья Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио: «Боюсь. В Белоруссии меня могут посадить в тюрьму»
Белорусский прыгун в высоту: Мне не нравится Тимановская. Считаю, с ней поступили верно
Рядом с Мексикой. Какой место занимает Казахстан в медальном зачете перед десятым днем Олимпиады-2020
Игры в Токио: итоги 1 августа
Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады
Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!
Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
Итальянский спринтер Джекобс выиграл золото Олимпиады в Токио на стометровке
Катарец Баршим и итальянец Тамбери разделили первое место в прыжках в высоту на Олимпиаде
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Наши «золотые» саблистки София Позднякова, Ольга Никитина и София Великая на пъедестале почета
Теннисисты Павлюченкова и Рублев выиграли золото Олимпиады в миксте
Российские рапиристы завоевали серебряные медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Ильянкова взяла серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях
Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио
Боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль Олимпийских игр в Токио
Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде
Женская сборная России по водному поло победила японок на групповом этапе Олимпиады-2020
Хачанов: Доволен Олимпиадой. Для меня серебро — хороший результат
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио
Россиянин Бакши вышел в полуфинал турнира по боксу на Олимпиаде-2020
Тарпищев назвал отличным результатом серебро Хачанова на Олимпиаде-2020
Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио
Никита Нагорный: я сегодня облажался
Бразильянка Андраде стала чемпионкой ОИ в опорном прыжке, Мельникова — 5-я, Ахаимова — 6-я
Российский боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
Боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль Игр
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
25Олимпиада в Токио: все чемпионы 1 августа
16Токио-2020: лучшие кадры 31 июля
14Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 31 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 30 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 29 июля
14С кольцами — навсегда! Олимпийские татуировки
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
В МОК ответили на призывы USADA раскрыть результаты допинг-тестов россиян
Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль Олимпиады в вольных упражнениях
У российской легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра
Глава МОК: Спортсмены из России имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио
Американец Шоффель завоевал золото на олимпийском турнире по гольфу
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде
Датчанка Риндом завоевала золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Лазер Радиал»
Китаянка Лицзяо Гун выиграла золото Олимпиады-2020 в толкании ядра
Австралиец Мэтт Верн выиграл золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Лазер»
Боксер Алиев отказался извиняться за оскорбление судей и забастовку на Олимпиаде
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь