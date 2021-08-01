«Мы немного отвлеклись от игры в гандбол». Тренер россиянок — о работе над ошибками на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
2.08скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация B
19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы немного отвлеклись от игры в гандбол». Тренер россиянок — о работе над ошибками на Олимпиаде

Тренер женской сборной Алексей Алексеев о провале в матче со Швецией, выходе из пике и подсказках Трефилова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Российские гандболистки приехали в Токио действующими чемпионками, но начали олимпийский турнир с ничьей и поражения. Но две победы над Венгрией и Францией вывели команду в плей-офф. Что помогло девушкам держать удар, о чем просил их штаб и почему следующий матч против Испании будет не менее тяжелым, «СЭ» рассказал главный тренер сборной Алексей Алексеев.

— Матч с Францией вышел очень сложным, но он таким и должен был быть — на кону был выход в плей-офф, — начал Алексеев. — Как отошли после игры? После победы даже усталость приятная, скажем так, в отличие от того, что происходит после поражений. Поэтому все нормально, этот матч уже нужно отложить в сторону. Но оставить эмоциональный заряд на победу.

Дали команде возможность самой пересмотреть весь матч против Швеции

— Начало турнира получилось для команды очень непростым. Что на это повлияло, может, акклиматизация?

— Думаю, она тут ни при чем. Акклиматизация, смена часовых поясов — второстепенные факторы, они накладывают отпечаток, но не являются решающими. Думаю, с Бразилией больше сказалось волнение. Первая игра, которую обязательно надо было выигрывать. Хотя не забывайте, что мы вполне могли и проиграть, в конце отставали на два мяча. Но собрались и сумели сравнять счет. Может, хотя и не хочется об этом думать, мы немного недооценили соперника.

— Тренерский штаб уже разобрался, что случилось в матче со Швецией? Разница «-12» — это многовато.

— Соглашусь, это провал. И его причины до конца еще не понятны ни болельщикам, ни девчонкам. Мы знали, что Швеция хорошо обороняется, в том числе «1 в 1», охотно бежит в контратаки, быстрый центр. Всего этого мы ожидали и теоретически должны были быть готовы. Но именно на этом шведки нас и поймали. Мы извинились перед болельщиками — это был совершенно не наш день, не получилось ничего ни в защите, ни в нападении. Ни одного момента, за который можно было бы зацепиться и попробовать перевернуть игру.

— Что помогло после такого не надломиться, а оттолкнуться от дна, выйти на следующие встречи и начать выигрывать?

— Да, мы в разговорах с командой тоже применяли такое сравнение — наверное, дна уже достигли, дальше терять очки нельзя. Я бы еще сравнил это с положением летчика, готового идти на таран. Для нас игра по олимпийской системе началась уже с третьего тура. Уступаем, и там уже не все зависит от нас самих. Хорошо, что победили Венгрию, этот матч позволил девчонкам немного прийти в себя. И с Францией было видно, что появилась уверенность в собственных силах.

— Душеспасительные беседы с игроками вели?

— Нет, ничего такого не было. Единственное, мы собрали девочек и дали им самостоятельно, без нашего вмешательства посмотреть на большом экране всю игру против Швеции целиком. Без комментариев, чтобы они сами взглянули со стороны. Считаю, это полезно. Хотя я знаю, что они и так просматривают матчи, изучают соперников, анализируют какие-то детали. Гандбол — это игра, и такая подготовка помогает импровизировать на площадке.

— Многие считают, что в неудачных встречах нас подвела прежде всего атака. Согласны?

— Согласен. Хотя это все взаимосвязано. Не пошла игра в нападении — можно выкарабкаться, действуя от обороны. Но у нас и защита тоже не пошла. Что касается атаки, то мне кажется, мы немного отвлеклись от игры в гандбол и занялись комбинациями. А соперники изучили все наши забегания, набегания и другие ходы и нашли противоядие. Поэтому мы просили девушек немного упростить — начать играть именно в гандбол. Они забыли, что у нас в составе есть игроки, способные сделать результат и без сложных комбинаций. Вот против Венгрии и Франции кроме командных действий были уже и индивидуальные. Мы увидели лидеров, которые в любой атаке могут взять игру на себя и без ущерба команде.

Подсказки Трефилова мне не мешают

— Перед отлетом на Игры вы говорили, что не рекомендуете игрокам подолгу сидеть в интернете. Не ужесточали режим после неудач?

— Естественно, общаться с родными мы не запрещаем, это помогает, а не мешает. Запрещать — слишком сурово. Но мы попросили их поменьше публиковать в соцсетях кадры каких-нибудь прогулок по Олимпийской деревне. Когда результата нет, нужно быть скромнее. Нужно было сосредоточиться на игре и отбросить в сторону все околоспортивные вещи.

— Глава федерации Сергей Шишкарев обещал постоянно быть в контакте со сборной, как и вице-президент, бывший главный тренер команды Евгений Трефилов.

— Мы ежедневно встречаемся на тренировках. И за их пределами всегда на связи, обмениваемся сообщениями. Единственное ограничение для них — невозможность заехать в Олимпийскую деревню. А так общение постоянно идет, все хорошо.

— Трефилов во время игр очень активно ведет себя на трибунах. Его подсказки, наверное, невозможно не услышать даже на скамейке?

— Евгения Васильевича уже не переделаешь, поэтому пусть подсказывает. Конечно, его голос хорошо слышно, потому что зрителей-то на трибунах нет, зал большой, акустика хорошая. Не вижу ничего страшного, не думаю, что Трефилов дает какие-то указания наперекор действиям нашего штаба. А девушек это, может, даже мотивирует, хотя об этом лучше спрашивать у них. Мне Евгений Васильевич не мешает.

— Наверняка вы бы предпочли не играть в плей-офф сразу с Норвегией или Нидерландами. Для этого нужно обыгрывать Испанию в заключительном туре.

— Думаю, Испании тоже не хочется выходить из группы с четвертого места, где она может оказаться в случае поражения. Да и вообще, проиграв венгеркам, испанки тоже поставили себя на грань непопадания в плей-офф. Поэтому матч для них будет решающий, и они сделают все для победы. Поэтому в этом матче напряжения будет не меньше, чем с Францией.

Антон Бабошин

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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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