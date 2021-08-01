Cтало известно, почему Россия сыграет в плей-офф водного поло с Австралией. И это очень странный регламент Олимпиады

Россиянки заняли в своей группе третье место и должны были попасть на вторую команду из другого квинтета. В нем Испания, Австралия и Нидерланды набрали по 6 очков. При этом ранжир этих сборных должен был идти по очкам в матчах между тремя командами (у всех по 2), а далее — по разности мячей в этих играх. У Испании — «+5», у Нидерландов — «-2», у Австралии — «-3». Второе место и четвертьфинал с России должны были получить голландки.