«Может быть, это серебро говорит, чтобы я еще не уходила из спорта». Софья Великая хочет остаться до Парижа-2024
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию рассказывает об ответственности и выступлении в Токио-2020.
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию рассказывает об ответственности и выступлении в Токио-2020.
Для Софьи Великой не нужно представление. Эта спортсменка за свою долгую карьеру выиграла всевозможные медали и награды. Кроме одной — золотой в личной сабле на Олимпийских играх. Этот рубеж не дается Великой уже много лет. Но иногда и не нужно брать личный титул на Олимпиаде, чтобы показать свой успех. Этот случай и относится к российской спортсменке. Великая — ориентир для российского фехтования, которое каждую Олимпиаду приносит очень много медалей. Корреспондент «СЭ» пообщался с двукратной Олимпийской чемпионкой Софьей Великой — об открытии Олимпиады, ответственности за команду и планах на Париж-2024.
— Что сейчас чувствуете в окружении болельщиков, семьи?
— Безграничное счастье — это такое счастье, когда есть повод объединиться, поделиться эмоциями, дать свои эмоции. Мы старались, чтобы люди, которые любят спорт, болеют за фехтовальщиков, чтобы они получили кайф, драйв.
— Золото и серебро — все цели выполнены?
— Я тот человек, который ставлю на определенный промежуток времени конкретную цель. Сейчас я дошла до цели — взяла золото и серебро. Считаю, это замечательным результатом. Эти соревнования принесли мне очень многое в жизни — преодоление трудностей, ограничения ковидом, подготовка, возраст. Это все меня делает только сильнее, я получаю огромное удовольствие от жизни, от людей, от всего, что меня окружает.
— Вы с Максимом Михайловым были знаменосцами. Какие эмоции испытываешь, когда несешь знамя своей страны, даже если там написано ROC?
— Я знала, что несу флаг своей страны. У меня была гордость, что мне оказали такую честь. Раньше всегда думала: «Как выбирают тех, кто будет нести, когда в стране такое количество многократных олимпийских чемпионов?» Когда мне предложили нести знамя, это было счастье, гордость, уважение. Я с гордо поднятой головой несла флаг страны и представляла свой народ, своих спортсменов, свою делегацию. Меня это еще дополнительно мотивировало, что я должна своим примером в спорте зарядить победой, борьбой, чтобы ребята, увидев мою борьбу и достижения, могли бы так же найти в себе силы и добиваться так же медалей.
— 2016 год, финал, Яна Егорян против вас — серебро. В этом году тоже против Софии Поздняковой в финале, и тоже серебро. Как можно подготовиться против наших, которых ты идеально знаешь, а они знают тебя?
— Наша задача не готовиться против своих. Наша задача — выигрывать у спортсменов из других стран, и мы с ней справились. То, что у нас складывается, у нас будет десять боев и все разные. Это спорт,
— Какой был диалог с Софией Поздняковой после финала?
— У нас отличные отношения.
— После финала одиночной сабли через несколько дней была командная. Как перестроиться, когда вы деретесь сначала друг против друга, а потом по одну сторону баррикад?
— Это был очень тяжелый соревновательный день: начался в 6:00 утра, а закончился в 22:00. Учитывая
— Главный тренер сборной Ильгар Мамедов говорил, что вы для команды как мама. Как это проявляется?
— Я просто забочусь, думаю, что это мои спортсмены. Если
— Что за история с травмой в финале? Были разговоры о замене.
— У меня болела нога. При другом раскладе, если бы я не справилась со своим физическим недомоганием, меня бы заменили. Но я справилась, и мы победили.
— Вас очень поддерживают. Ждем в Париже.
— Ура! Я тоже.
Артем Бухаев