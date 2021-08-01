России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
2.08скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация B
21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде

В 10-й день японских Игр будет разыграно 22 комплекта наград. Российским болельщикам стоит обратить внимание на велотрек, турниры по спортивной борьбе и гимнастический помост. Также последние матчи в предварительном турнире проведут волейболистки и гандболистки. Подробнее — в обзоре «СЭ».

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Светланы великолепные

Итак, настал тот момент, которого так долго ждали все российские болельщики, — на Играх в Токио начинается турнир по синхронному плаванию! В понедельник пройдут предварительные соревнования в произвольной программе среди дуэтов.

Всего на старт выйдут 22 пары, но явным претендентом на золотые медали будет одна из них. И какая! Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина приехала на свои четвертые Игры, второй раз — в дуэте со Светланой Колесниченко. Девушки на протяжении последних пяти лет доминируют в этом виде программы, и нет предпосылок к тому, что они позволят конкуренткам бороться за место выше второго.

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Также в токийском центре водных видов спорта пройдет квалификация у прыгунов в воду — они открывают личные соревнования на трехметровом трамплине. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках могли претендовать на награды, но с треском провалили последнюю попытку и скатились на последнее место. Теперь им предстоит попробовать прыгать отдельно — для выхода в полуфинал нужно быть не ниже 18-го места.

  • 9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Квалификация
  • 13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Предварительные соревнования.

Сидорова взлетает к небу

Первый день финалов на отдельных снарядах в спортивной гимнастике у россиян не задался, но одну медаль все-таки принес — Анастасия Ильянкова взяла серебро на брусьях. Поэтому надеемся на продолжение в понедельник. У девушек в вольных упражнениях за призы будут бороться Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, у мужчин Никита Нагорный попробует подтвердить звание чемпиона мира в опорном прыжке, а компанию ему составит Денис Аблязин. Кроме того, Аблязин выступит на кольцах.

Ангелина Мельникова | Источник: AFP 2021

В легкой атлетике в понедельник пройдут пять финалов, но ни в одном из них россияне не представлены. Зато мы с азартом ждем квалификации в женских прыжках с шестом, где в сектор выйдет чемпионка мира Анжелика Сидорова. Норматив для попадания в финал — 4.70 м, тогда как россиянка только в этом сезоне брала 4.91. Также в предварительных соревнованиях у метателей молота выступит Валерий Пронкин. Ему для выхода в следующую стадию нужно послать снаряд на 77.50 м.

  • 3.00 Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация
  • 11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах
  • 13.20 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация.

Девушки ждут свою судьбу

Российские гандболистки не без труда, но все-таки решили задачу выхода в плей-офф. Но теперь осталось выяснить, какое место в группе они займут и какого соперника получат в четвертьфинале. Как сказал «СЭ» главный тренер команды Алексей Алексеев, матч с Испанией будет не менее напряженным, чем предыдущий с Францией, ведь соперницы стоят на грани непопадания в следующий раунд. А мы надеемся, что девушки смогут закрыть первый этап турнира победой и стать в группе вторыми.

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Набирает ход и женская сборная по волейболу — после поражения от Италии на старте девушки одержали уже три победы подряд. Место в плей-офф они уже гарантировали, но, как и в гандболе, заключительный расклад остается неясным. В последнем туре нашим соперником станет Турция — в четвертьфинал соперницы уже тоже вышли, а вот подняться в таблице повыше не откажутся. Россиянкам же нужно удержать второе место.

К сожалению, российские девушки в турнире по пляжному волейболу выступления завершили. Зато в понедельник в борьбу вступят мужчины. У пар Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Константин Семенов/Илья Лешуков турнирный путь вышел разным. Чемпионы мира Красильников/Стояновский попали в 1/8 финала с большим трудом, тогда как Семенов и Лешуков одержали три уверенные победы. При этом в оппоненты и тем и другим достались победители плей-офф «лаки-лузеров». Семенов и Лешуков сыграют с чилийским дуэтом кузенов, Марко и Эстебаном Гримальтами, а Красильников и Стояновский — с испанцами Пабло Эррерой (между прочим, призером еще Игр-2004 в Афинах) и Адрианом Гавирой.

  • 8.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Константин Семенов/Илья Лешуков — Мартин Гримальт/Эстебан Гримальт (Чили)
  • 8.15 Гандбол. Женщины. Испания — Команда ОКР
  • 8.20 Волейбол. Женщины. Команда ОКР — Турция
  • 12.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

Войнова и Шмелева — поехали!

Первые медали будут разыграны на велотреке — у женщин в командном спринте. Здесь есть прекрасный повод поболеть за наших титулованных гонщиц Дарью Шмелеву и Анастасию Войнову. В Рио они взяли серебро, а за прошедшие пять лет собрали внушительную коллекцию самых разных наград. Какая у них цель в Токио — понятно без слов. Надеемся, что у девушек все получится.

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В борьбе первый день турнира сложился для россиян не так, как нам хотелось бы. Но у греко-римлян еще сохраняют шансы на бронзовые медали двукратный чемпион мира Сергей Емелин в весе до 60 кг и супертяж Сергей Семенов. Первому в утешительном раунде предстоит бороться с представляющим США Ильдаром Хафизовым, второму — с Элиасом Куосманеном из Финляндии.

А старт во второй соревновательный день примут еще трое россиян. Первым из них в весе до 77 кг начнет выступления чемпион мира Александр Чехиркин, которому предстоит проверить на прочность мексиканца Альфонсо Лейву. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев в первом раунде поборется с Георгием Мелией из Грузии. А у женщин в категории до 68 кг чемпионка Европы Ханум Велиева начнет турнир схваткой с опытной Даниэлль Лаппаж из Канады.

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В первый день новой недели также стартует турнир по гребле на байдарках и каноэ — в четырех дисциплинах пройдут предварительные заезды и четвертьфиналы. У мужчин в каноэ-двойках на 1000 м выступят восьмикратный чемпион мира Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, в байдарке-одиночке на той же дистанции — Максим Спесивцев и призер Игр в Рио Роман Аношкин. У женщин намечена квалификация в байдарках-одиночках на 200 м, в которой стартуют призер чемпионатов мира Наталья Подольская и Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова.

Тогда как в пулевой стрельбе будут определяться обладатели последних комплектов наград. В воскресенье Леонид Екимов попал в десятку лучших в первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. Но в финал после второй половины попадут только шестеро лучших. А в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стартует Сергей Каменский. Здесь из 50 спортсменов в финал пройдут восемь.

В конном спорте завершится турнир по троеборью — в понедельник спортсменов ждут соревнования по конкуру. После двух видов программы Андрей Митин на Гюрзе занимает 37-е место, а Михаил Настенко на Имейджин Иф — 50-е.

  • 3.00 Греко-римская борьба. Женская борьба
  • 3.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Квалификация
  • 3.30 Гребля на байдарках и каноэ. Квалификация и четвертьфиналы
  • 5.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация
  • 8.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Финал
  • 9.30 Велоспорт-трек. Женщины. Командный спринт
  • 10.50 Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Финал
  • 11.00 Конный спорт. Троеборье. Конкур.
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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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Стрелковый центр Асаки
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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