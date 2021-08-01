России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде

Светланы великолепные

Итак, настал тот момент, которого так долго ждали все российские болельщики, — на Играх в Токио начинается турнир по синхронному плаванию! В понедельник пройдут предварительные соревнования в произвольной программе среди дуэтов.

Всего на старт выйдут 22 пары, но явным претендентом на золотые медали будет одна из них. И какая! Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина приехала на свои четвертые Игры, второй раз — в дуэте со Светланой Колесниченко. Девушки на протяжении последних пяти лет доминируют в этом виде программы, и нет предпосылок к тому, что они позволят конкуренткам бороться за место выше второго.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCU5P_orBj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCU5P_orBj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCU5P_orBj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также в токийском центре водных видов спорта пройдет квалификация у прыгунов в воду — они открывают личные соревнования на трехметровом трамплине. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер в синхронных прыжках могли претендовать на награды, но с треском провалили последнюю попытку и скатились на последнее место. Теперь им предстоит попробовать прыгать отдельно — для выхода в полуфинал нужно быть не ниже 18-го места.

9.00 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Квалификация

13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Предварительные соревнования.

Сидорова взлетает к небу

Первый день финалов на отдельных снарядах в спортивной гимнастике у россиян не задался, но одну медаль все-таки принес — Анастасия Ильянкова взяла серебро на брусьях. Поэтому надеемся на продолжение в понедельник. У девушек в вольных упражнениях за призы будут бороться Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, у мужчин Никита Нагорный попробует подтвердить звание чемпиона мира в опорном прыжке, а компанию ему составит Денис Аблязин. Кроме того, Аблязин выступит на кольцах.

Ангелина Мельникова | Источник: AFP 2021

В легкой атлетике в понедельник пройдут пять финалов, но ни в одном из них россияне не представлены. Зато мы с азартом ждем квалификации в женских прыжках с шестом, где в сектор выйдет чемпионка мира Анжелика Сидорова. Норматив для попадания в финал — 4.70 м, тогда как россиянка только в этом сезоне брала 4.91. Также в предварительных соревнованиях у метателей молота выступит Валерий Пронкин. Ему для выхода в следующую стадию нужно послать снаряд на 77.50 м.

3.00 Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Квалификация

11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах

13.20 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация.

Девушки ждут свою судьбу

Российские гандболистки не без труда, но все-таки решили задачу выхода в плей-офф. Но теперь осталось выяснить, какое место в группе они займут и какого соперника получат в четвертьфинале. Как сказал «СЭ» главный тренер команды Алексей Алексеев, матч с Испанией будет не менее напряженным, чем предыдущий с Францией, ведь соперницы стоят на грани непопадания в следующий раунд. А мы надеемся, что девушки смогут закрыть первый этап турнира победой и стать в группе вторыми.

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Набирает ход и женская сборная по волейболу — после поражения от Италии на старте девушки одержали уже три победы подряд. Место в плей-офф они уже гарантировали, но, как и в гандболе, заключительный расклад остается неясным. В последнем туре нашим соперником станет Турция — в четвертьфинал соперницы уже тоже вышли, а вот подняться в таблице повыше не откажутся. Россиянкам же нужно удержать второе место.

К сожалению, российские девушки в турнире по пляжному волейболу выступления завершили. Зато в понедельник в борьбу вступят мужчины. У пар Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Константин Семенов/Илья Лешуков турнирный путь вышел разным. Чемпионы мира Красильников/Стояновский попали в 1/8 финала с большим трудом, тогда как Семенов и Лешуков одержали три уверенные победы. При этом в оппоненты и тем и другим достались победители плей-офф «лаки-лузеров». Семенов и Лешуков сыграют с чилийским дуэтом кузенов, Марко и Эстебаном Гримальтами, а Красильников и Стояновский — с испанцами Пабло Эррерой (между прочим, призером еще Игр-2004 в Афинах) и Адрианом Гавирой.

8.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Константин Семенов/Илья Лешуков — Мартин Гримальт/Эстебан Гримальт (Чили)

8.15 Гандбол. Женщины. Испания — Команда ОКР

8.20 Волейбол. Женщины. Команда ОКР — Турция

12.00 Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала. Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

Войнова и Шмелева — поехали!

Первые медали будут разыграны на велотреке — у женщин в командном спринте. Здесь есть прекрасный повод поболеть за наших титулованных гонщиц Дарью Шмелеву и Анастасию Войнову. В Рио они взяли серебро, а за прошедшие пять лет собрали внушительную коллекцию самых разных наград. Какая у них цель в Токио — понятно без слов. Надеемся, что у девушек все получится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR6HcxKsNEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR6HcxKsNEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6HcxKsNEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Shmeleva (@dafna639)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В борьбе первый день турнира сложился для россиян не так, как нам хотелось бы. Но у греко-римлян еще сохраняют шансы на бронзовые медали двукратный чемпион мира Сергей Емелин в весе до 60 кг и супертяж Сергей Семенов. Первому в утешительном раунде предстоит бороться с представляющим США Ильдаром Хафизовым, второму — с Элиасом Куосманеном из Финляндии.

А старт во второй соревновательный день примут еще трое россиян. Первым из них в весе до 77 кг начнет выступления чемпион мира Александр Чехиркин, которому предстоит проверить на прочность мексиканца Альфонсо Лейву. В весе до 97 кг двукратный чемпион мира Муса Евлоев в первом раунде поборется с Георгием Мелией из Грузии. А у женщин в категории до 68 кг чемпионка Европы Ханум Велиева начнет турнир схваткой с опытной Даниэлль Лаппаж из Канады.

В первый день новой недели также стартует турнир по гребле на байдарках и каноэ — в четырех дисциплинах пройдут предварительные заезды и четвертьфиналы. У мужчин в каноэ-двойках на 1000 м выступят восьмикратный чемпион мира Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, в байдарке-одиночке на той же дистанции — Максим Спесивцев и призер Игр в Рио Роман Аношкин. У женщин намечена квалификация в байдарках-одиночках на 200 м, в которой стартуют призер чемпионатов мира Наталья Подольская и Светлана Черниговская, а в байдарке-двойке на 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова.

Тогда как в пулевой стрельбе будут определяться обладатели последних комплектов наград. В воскресенье Леонид Екимов попал в десятку лучших в первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. Но в финал после второй половины попадут только шестеро лучших. А в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений стартует Сергей Каменский. Здесь из 50 спортсменов в финал пройдут восемь.

В конном спорте завершится турнир по троеборью — в понедельник спортсменов ждут соревнования по конкуру. После двух видов программы Андрей Митин на Гюрзе занимает 37-е место, а Михаил Настенко на Имейджин Иф — 50-е.