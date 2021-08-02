Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 22 комплекта наград

В последний день стрелковых соревнований белорус Юрий Щербацевич попытается попасть в число восьми финалистов турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. В соревнованиях по женской борьбе Василиса Марзалюк имеет шанс добраться до бронзы через утешительные поединки в весовой категории 76 кг.

Сегодня свои первые старты проведут белорусские гребцы на байдарках и каноэ. Олег Юреня выступит в квалификации на байдарке-одиночке (1000 м), а женский экипаж Марина Литвинчук / Ольга Худенко примет участие в заезде на байдарке-двойке (500 м). В олимпийском бассейне начнется турнир по синхронному плаванию с участием белорусского дуэта Дарья Кулагина / Василина Хондошко. Продолжатся предварительные соревнования у легкоатлетов. Капитан белорусской олимпийской сборной Иван Тихон, Глеб Дударев и Юрий Васильченко выйдут в сектор для метания молота. Также попытается пробиться в финал прыгунья с шестом Ирина Жук.