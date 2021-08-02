Грек Митиадис Тентоглу в последней попытке выиграл золото ОИ-2020 в прыжках в длину
Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу в последней попытке вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу в последней попытке вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
Серебро и бронза достались кубинцам — Хуану Мигелю Эчеваррии и Майкелю Массо соответственно.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Прыжки в длину
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.