МОК не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
24
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Женщины. Финал
Жасмин Камачо-Куинн
Кендра Харрисон
Меган Таппер
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Хуан Мигель Эчеваррия
Майкел Массо
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Группа B
05:05скороСШАИталия
Водное поло. Мужчины. Группа A
05:30скороГрецияСША
Стрельба. Мужчины
05:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
06:00скороАвстралияИндия
Тяжелая атлетика. Женщины
06:00скороВесовая категория до 87 кг. Женщины. Группа В
Тяжелая атлетика. Женщины
06:00скороВесовая категория свыше 87 кг. Женщины. Группа В
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
06:00скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Бейсбол. Мужчины. 1/4 финала
06:00скороИзраильКорея
Парусный спорт. Мужчины
06:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
06:30скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
07:00скороДаниелль ЛаппажХанум Велиева
Бадминтон. Женщины. Матч за 3-е место
07:00скороЛи Сохи / Шин СунгчанКим Соенг / Кон Хион
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
07:00скороЭвандро Гонсалвеш / Бруну ШмидтМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
07:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Парусный спорт. Женщины
07:00скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Стрельба. Мужчины
07:30скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа B
07:40скороФранцияСША
Бадминтон. Женщины. Финал
07:50скороГрейся Полии / Априяни РахаюЧен Цинь Чен / Джия И Фан
Водное поло. Мужчины. Группа B
08:00скороСербияЧерногория
Парусный спорт. Женщины
08:00скоро49-ые. Женщины. Финал
06:09 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов»
Марк Адамс
директор по коммуникациям МОК

Ранее глава МОК Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — цитирует Баха немецкое агентство DPA.

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В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте..

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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