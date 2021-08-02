МОК не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных
Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных
Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов»
Ранее глава МОК Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.
«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — цитирует Баха немецкое агентство DPA.
В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте..