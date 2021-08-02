МОК не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов

«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов»

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — цитирует Баха немецкое агентство DPA.