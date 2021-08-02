Игры в Токио: итоги 2 августа
В понедельник 2 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 20 комплектов медалей.
В понедельник 2 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 20 комплектов медалей.
Греческий легкоатлет Матиадис Тентоглу стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину. Представительница
Индонезийские бадминтонистки Грейсия Полии и Априяни Рахаю завоевали золото в парном разряде, победив в финале китайский дуэт.
Француз Жан Кикампуа выиграл золото в стрельбе из скоростного пистолета на 25 м. Китайский стрелок Чанхун Чжан первенствовал в стрельбе из винтовки с трех позиций с мировым и олимпийскими рекордами. Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером.
Китайский гимнаст Ян Лю стал олимпийским чемпионом в соревнованиях на кольцах. Россиянин Денис Аблязин занял шестое место. Американка Джейд Кэри завоевала золото в вольных упражнениях. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призером. Еще одна россиянка, Виктория Листунова, стала восьмой. Корейский гимнаст Чэ Хван Син стал чемпионом в опорном прыжке. Серебро завоевал россиянин Денис Аблязин. Никита Нагорный занял пятое место.
Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото в весовой категории до 87 кг. В категории свыше 87 кг первенствовала ее соотечественница Ли Вэньвэнь, которая установила мировой рекорд — 320 (140+180 кг).
Российские велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзу в командном спринте в велотреке. Золото досталось сборной Китая.
Сборная Великобритании по конному спорту выиграла золото в командных соревнованиях по конкуру. В индивидуальных соревнованиях первенствовала немка Юлия Краевски.
Борец
Представитель Марокко Суфьян Эль-Баккали выиграл золото Олимпиады в стипльчезе. Бегунья из Нидерландов Сифан Хассан стала чемпионкой на дистанции 5000 м.
Американка Валари Оллман первенствовала в метании диска.
Датский бадминтонист Виктор Аксельсен завоевал золото в одиночном разряде.
После пяти дней соревнований сборная России занимает 5 место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград.
Расписание соревнований на вторник 3 августа вы можете посмотреть здесь.
Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.