Игры в Токио: итоги 2 августа

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Греческий легкоатлет Матиадис Тентоглу стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину. Представительница Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн выиграла золото в беге на 100 м с барьерами.

Индонезийские бадминтонистки Грейсия Полии и Априяни Рахаю завоевали золото в парном разряде, победив в финале китайский дуэт.

Француз Жан Кикампуа выиграл золото в стрельбе из скоростного пистолета на 25 м. Китайский стрелок Чанхун Чжан первенствовал в стрельбе из винтовки с трех позиций с мировым и олимпийскими рекордами. Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером.

Китайский гимнаст Ян Лю стал олимпийским чемпионом в соревнованиях на кольцах. Россиянин Денис Аблязин занял шестое место. Американка Джейд Кэри завоевала золото в вольных упражнениях. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призером. Еще одна россиянка, Виктория Листунова, стала восьмой. Корейский гимнаст Чэ Хван Син стал чемпионом в опорном прыжке. Серебро завоевал россиянин Денис Аблязин. Никита Нагорный занял пятое место.

Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото в весовой категории до 87 кг. В категории свыше 87 кг первенствовала ее соотечественница Ли Вэньвэнь, которая установила мировой рекорд — 320 (140+180 кг).

Российские велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзу в командном спринте в велотреке. Золото досталось сборной Китая.

Сборная Великобритании по конному спорту выиграла золото в командных соревнованиях по конкуру. В индивидуальных соревнованиях первенствовала немка Юлия Краевски.

Борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг. Чемпионом стал кубинец Луис Альберто Орта Санчес. В весовой категории до 130 кг первенствовал его соотечественник Михаин Лопес Нуньес. Российский борец Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль. Немка Алине Роттер Фоккен стала олимпийской чемпионкой в вольной борьбе в весовой категории до 76 кг.

Представитель Марокко Суфьян Эль-Баккали выиграл золото Олимпиады в стипльчезе. Бегунья из Нидерландов Сифан Хассан стала чемпионкой на дистанции 5000 м.

Американка Валари Оллман первенствовала в метании диска.

Датский бадминтонист Виктор Аксельсен завоевал золото в одиночном разряде.

После пяти дней соревнований сборная России занимает 5 место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград.

Расписание соревнований на вторник 3 августа вы можете посмотреть здесь.