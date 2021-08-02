Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ
Французский боксер Мурад Алиев, который устроил протест, просидев на ринге около часа, был дисквалифицирован, а его результат аннулировали.
Французский боксер Мурад Алиев, который устроил протест, просидев на ринге около часа, был дисквалифицирован, а его результат аннулировали.
«За свои недопустимые действия боксёр Алиев был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Как следствие, боксёр должен получить отметку “DQB” за недействительные результаты и быть дисквалифицирован из весовой категории», — сообщают организаторы Олимпиады-2020.
Алиев был дисквалифицирован за опасные действия головой в бою с британцем Фрейзером Кларком. Однако француз, недовольный решением судей, просидел на ринге, а затем ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и снова сидел на ринге. Кроме того, Алиев ругался с организаторами и ударил по снимавшей его камере.