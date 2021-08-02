Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
24
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Сохи / Шин Сунгчан
Ким Соенг / Кон Хион
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Женщины. Финал
Жасмин Камачо-Куинн
Кендра Харрисон
Меган Таппер
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Хуан Мигель Эчеваррия
Майкел Массо
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Расписание событий
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
07:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Парусный спорт. Женщины
07:00скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Стрельба. Мужчины
07:30скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа B
07:40скороФранцияСША
Бадминтон. Женщины. Финал
07:50скороГрейся Полии / Априяни РахаюЧен Цинь Чен / Джия И Фан
Водное поло. Мужчины. Группа B
08:00скороСербияЧерногория
Парусный спорт. Женщины
08:00скоро49-ые. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
08:00скороИлья Лешуков / Константин СеменовМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
Гандбол. Женщины. Группа B
08:15скороИспанияРоссия
Волейбол. Женщины. Группа B
08:20скороРоссияТурция
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - Трек. Женщины
09:30скороКомандный спринт. Женщины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. Группа B
09:30скороИспанияХорватия
Стрельба. Мужчины
09:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
10:00скороКомандная гонка преследования. Женщины. Квалификация
Тяжелая атлетика. Женщины
10:00скороВесовая категория до 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Парусный спорт. Мужчины
10:00скоро49-ые. Мужчины. Финал
Гандбол. Женщины. Группа B
10:15скороВенгрияШвеция
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайАргентина
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороКомандный спринт. Женщины. 1-й круг
06:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ

Французский боксер Мурад Алиев, который устроил протест, просидев на ринге около часа, был дисквалифицирован, а его результат аннулировали.

Наверх
Источник: Reuters

«За свои недопустимые действия боксёр Алиев был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Как следствие, боксёр должен получить отметку “DQB” за недействительные результаты и быть дисквалифицирован из весовой категории», — сообщают организаторы Олимпиады-2020.

Алиев был дисквалифицирован за опасные действия головой в бою с британцем Фрейзером Кларком. Однако француз, недовольный решением судей, просидел на ринге, а затем ушёл в подтрибунное помещение, после чего вернулся и снова сидел на ринге. Кроме того, Алиев ругался с организаторами и ударил по снимавшей его камере.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Новый спринт-король – итальянец. Что известно о преемнике Болта?
Софья Великая хочет остаться до Парижа-2024
«Привезу золото в Крым». В Токио грядет финал Россия – Украина
Рублев готов обменять золотую медаль. Что с ней не так?
Министр иностранных дел Чехии: «Готовы помочь Тимановской, предлагаем ей визу для въезда»
Юлия Ефимова: «Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько?»
«Лузеры Олимпиады опять квакают». Губерниев — о словах американской пловчихи про россиян
Олимпиада-2020. Гребля на байдарках и каноэ. Черниговская, Спесивцев, Степанова и Баранова вышли в полуфиналы и другие результаты
МОК сообщил о первой смерти участника Олимпиады. Это лошадь
В МОК сделали заявление о текущем состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской
Райан Мерфи: «После бесед с Рыловым и Колесниковым мне сильно полегчало. Убедился, что парни не держат зла»
Французского боксёра, протестовавшего в течение часа на ринге, дисквалифицировали на ОИ
Пуэрториканская легкоатлетка Камачо-Куинн в беге с барьерами выиграла первое золото страны на Олимпиаде
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — олимпийские чемпионы в теннисном миксте!
Грек Митиадис Тентоглу в последней попытке выиграл золото ОИ-2020 в прыжках в длину
Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость
Усманов премирует саблистку Шевелеву, которая не получила золото Олимпиады в Токио
Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 22 комплекта наград
«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»
Американская пловчиха заявила, что спортсменов из России нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио
«Мы немного отвлеклись от игры в гандбол». Тренер россиянок — о работе над ошибками на Олимпиаде
Cтало известно, почему Россия сыграет в плей-офф водного поло с Австралией. И это очень странный регламент Олимпиады
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
«Это как двойное убийство — горд вдвойне». Рублев — о победе в русском финале
«Эти люди зашли слишком далеко. Позор!» В сборной Франции увидели заговор против ее боксеров
Бегунья Тимановская, которую пытаются насильно вывезти из Токио: «Боюсь. В Белоруссии меня могут посадить в тюрьму»
Белорусский прыгун в высоту: Мне не нравится Тимановская. Считаю, с ней поступили верно
Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
Саблистка Позднякова объяснила, почему решила взять паузу в карьере после Олимпиады
Илья Иванюк: Чтобы попасть в Токио, пришлось пережить целый бюрократический кошмар
Рядом с Мексикой. Какой место занимает Казахстан в медальном зачете перед десятым днем Олимпиады-2020
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Бабочка на счастье: Палюченкова и Рублев переиграли Веснину и Карацева в нашем финале Олимпиады
14Волейболист сборной России пробил ногой рекламный щит на Олимпиаде в Токио
16Токио-2020: лучшие кадры 1 августа
25Олимпиада в Токио: все чемпионы 1 августа
16Токио-2020: лучшие кадры 31 июля
14Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 31 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 30 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 29 июля
Гимнастка Ильянкова — новая Мустафина. На Олимпиаде в Токио она неожиданно стала второй на брусьях
Безумный день в легкой атлетике! Почему этот праздник на Олимпиаде обошел нас стороной?
Белорусская бегунья устроила скандал на Олимпиаде в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни
Игры в Токио: итоги 1 августа
Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Белорусская спортсменка просит помощи у МОК из-за насильственной депортации
Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпийских игр
Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!
Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
Итальянский спринтер Джекобс выиграл золото Олимпиады в Токио на стометровке
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь