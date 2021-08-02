Министр иностранных дел Чехии: «Готовы помочь Тимановской, предлагаем ей визу для въезда»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
15
14
2США
20
24
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Грейся Полии / Априяни Рахаю
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Жан Кикампо
Леурис Пупо
Ли Юэхун
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Сохи / Шин Сунгчан
Ким Соенг / Кон Хион
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Женщины. Финал
Жасмин Камачо-Куинн
Кендра Харрисон
Меган Таппер
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Хуан Мигель Эчеваррия
Майкел Массо
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Стрельба. Мужчины
09:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
10:00скороКомандная гонка преследования. Женщины. Квалификация
Тяжелая атлетика. Женщины
10:00скороВесовая категория до 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Гандбол. Женщины. Группа B
10:15скороВенгрияШвеция
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайАргентина
Велоспорт - Трек. Женщины
10:30скороКомандный спринт. Женщины. 1-й круг
Конный спорт. Микст
11:00скороТроеборье, командное первенство. Микст. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:00скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Квалификация
Конный спорт. Микст
11:00скороТроеборье, личное первенство. Микст. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороКольца. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
11:00скороМихал Брыль / Гжегош ФиялекПаоло Николаи / Даниеле Лупо
Баскетбол. Женщины. Группа C
11:20скороКитайБельгия
Велоспорт - Трек. Женщины
11:30скороКомандный спринт. Женщины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороПабло Эррера / Адриан ГавираВячеслав Красильников / Олег Стояновский
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороТамаш ЛоринцМохаммадали Гераи
Водное поло. Мужчины. Группа A
12:20скороЯпонияЮАР
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
12:30скороНидерландыНовая Зеландия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:30скороКарапет ЧалянАкжол Махмудов
08:52 (мск), источник: Sports.Ru

Министр иностранных дел Чехии: «Готовы помочь Тимановской, предлагаем ей визу для въезда»

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил белорусской бегунье Кристине Тимановской визу на въезд, чтобы она обратилась за международной защитой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее НОК Беларуси планировал депортировать спортсменку из Японии, где проходит Олимпиада-2020.

«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с (премьер-министром) Андреем Бабишем и (министром внутренних дел) Яном Гамачеком предлагаем ей визу для въезда в страну, чтобы она могла обратиться у нас за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь», — написал Кулганек.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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