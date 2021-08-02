Министр иностранных дел Чехии: «Готовы помочь Тимановской, предлагаем ей визу для въезда»

«Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с (премьер-министром) Андреем Бабишем и (министром внутренних дел) Яном Гамачеком предлагаем ей визу для въезда в страну, чтобы она могла обратиться у нас за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь», — написал Кулганек.