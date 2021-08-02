В МОК сделали заявление о текущем состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской

Тимановскую, которая на днях раскритиковала руководство белорусской сборной за решение поставить ее на эстафету на дистанции, на которой она не специализируется, местный НОК сперва отзаявил с Игр, а потом девушку попытались без ее согласия депортировать из Токио в Минск.



Испугавшись наказания со стороны режима Александра Лукашенко (по мнению спортсменки, на родине ее посадят в тюрьму), Тимановская в аэропорту попросила помощи у японской полиции и не полетела на родину.