В МОК сделали заявление о текущем состоянии белорусской легкоатлетки Тимановской
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Тимановскую, которая на днях раскритиковала руководство белорусской сборной за решение поставить ее на эстафету на дистанции, на которой она не специализируется, местный НОК сперва отзаявил с Игр, а потом девушку попытались без ее согласия депортировать из Токио в Минск.
Испугавшись наказания со стороны режима Александра Лукашенко (по мнению спортсменки, на родине ее посадят в тюрьму), Тимановская в аэропорту попросила помощи у японской полиции и не полетела на родину.
«МОК и оргкомитет Олимпиады вчера поговорили с Кристиной Тимановской, она сказала, что она в безопасности, что она в аэропорту провела ночь. Мы проводим с ней беседы, чтобы решить, что делать на этих днях. Мы ее поддерживаем во всем. Она сейчас находится под защитой местных властей, мы направили письменное заявление белорусским властям», — цитирует Адамса РИА Новости.