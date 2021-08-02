Олимпиада-2020. Гребля на байдарках и каноэ. Черниговская, Спесивцев, Степанова и Баранова вышли в полуфиналы и другие результаты
Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио прошли предварительные заезды в гребле на байдарках и каноэ.
Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио прошли предварительные заезды в гребле на байдарках и каноэ.
Женщины. Байдарка, 200 м.
Россиянка Светлана Черниговская вышла в полуфинал по итогам предварительных заездов (41,540). Наталья Подольская не смогла пробиться в полуфинал, показав в ¼ финала пятое время в своем заезде (43,212).
Кира Степанова и Варвара Баранова напрямую вышли в полуфинал, показав второе время в предварительном заезде (1.47,874).
Мужчины. Каноэ-двойка
Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь показали последний результат в четвертьфинале и не прошли в следующую стадию (4.09,956).
Байдарка, 1000 м.
Максим Спесивцев выиграл четвертьфинальный заезд (3.44,136) и вышел в полуфинал. Роман Аношкин финишировал с третьим временем в своем заезде и завершил выступление (3.46,576).