Олимпиада-2020. Гребля на байдарках и каноэ. Черниговская, Спесивцев, Степанова и Баранова вышли в полуфиналы и другие результаты

Женщины. Байдарка, 200 м.

Россиянка Светлана Черниговская вышла в полуфинал по итогам предварительных заездов (41,540). Наталья Подольская не смогла пробиться в полуфинал, показав в ¼ финала пятое время в своем заезде (43,212).

Байдарка-двойка, 500 м.

Кира Степанова и Варвара Баранова напрямую вышли в полуфинал, показав второе время в предварительном заезде (1.47,874).

Мужчины. Каноэ-двойка , 1000 м.

Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь показали последний результат в четвертьфинале и не прошли в следующую стадию (4.09,956).

Байдарка, 1000 м.