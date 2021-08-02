Washington Post: Россию забанили на Олимпиаде в Токио. Но русские везде
В американской газете Washington Post вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио.
В американской газете Washington Post вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Широкое распространение аббревиатуры ROC, которая присутствует на майках, форме спортсменов и табло, — это напоминание о российской истории нарушения правил, а также, по мнению некоторых, о том, что чиновники Олимпийского комитета не в состоянии этому противостоять», — отмечается в статье.