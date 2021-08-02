Исинбаева заявила, что не понимает решения отдать золото Игр сразу двум прыгунам в высоту

«На моем веку было так: если одинаковая высота, одинаковые попытки, планка ставится ниже на шаг. Они должны были сделать перепрыжку на 2,35, кто первый берет, тот и выиграл. Если оба не взяли — еще на шаг назад. Но две золотые олимпийские медали… Я не знаю, как это может быть. Да, спортсмены сами решают прыгать дальше или нет. Но можно ли договориться — не знаю, можно ли это по правилам, все-таки в технических дисциплинах должна быть борьба до самого конца», — сказала Исинбаева.