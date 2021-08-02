Виталина Бацарашкина назвала бессмысленным допинг в стрельбе

Бацарашкина на Олимпиаде в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

«Я не могу сказать, нужен он или нет, — сказала Бацарашкина. — Каждый спортсмен должен сам справляться, своими силами. Наш допинг — это различные успокоительные. Валерьянка — это вариант, но также всякие бета-блокаторы, которые уменьшают сердцебиение».

«Но я уже давно поняла, что на более высоком пульсе я стреляю лучше. Как бы это странно ни звучало. Поэтому мне нет смысла как-то себя успокаивать. Мне нужно определенное состояние рабочего тонуса, нужно в него вовремя входить и не выходить», — добавила спортсменка.