Едва не отдали матч сами. Россиянки устроили себе проблемы, но вышли в плей-офф Олимпиады вторыми
Важная победа над Испанией перед решающими матчами Олимпиады.
Важная победа над Испанией перед решающими матчами Олимпиады.
Олимпиада-2020
Женщины. Группа В. 5-й тур
Россия — Испания — 34:31 (18:17)
Россия: Вяхирева (7), Дмитриева (5).
В понедельник после прошедших битв можно было немного выдохнуть. На безвыигрышной серии в начале в турнир включился Евгений Трефилов и матч с Венгрией провел на ногах на трибуне, выкрикивая указания россиянкам — и тот матч мы вытащили, заодно зайдя в
Далее, судя по всему, Королю Треф намекнули, что лучше внимание МОК не привлекать, и девчонки справлялись сами. В битве за второе место в группе он сидел спокойно — комментировал происходящее, но на обычной громкости 50 децибел. Только в конце пар у раз покричал, когда победа начала будто уходить.
Куда эмоциональнее был президент Федерации гандбола Сергей Шишкарев, который искал логику в тренерских решениях и после матча пообещал наставнику «дать по мозгам». Мол, разделил команду на первый и второй сорт — первую и вторую шестерки. Спокойно у нас, конечно, не получилось. Не наш стиль. Начали хорошо, но затем Алексеев выпустил на площадку второй состав — и от отрыва «+5» не осталось и следа. 17:12 превратились в 18:17 на перерыве.
Вообще на арене было напряженно. Впервые я встретился с очень вежливым японским шмоном. Искали — нет, не российский флаг — а бутылку Pepsi. Официальный спонсор Игр — Coca Cola. Поэтому попросили снять этикетку.
С перерыва наши вышли
Вяхирева на краю тащила, но в
34:31 — наши выходят в четвертьфинал, вероятнее всего — на Черногорию. Которой президент ФГР Шишкарев напоследок устроил жесткий разнос. Босс российского гандбола рассуждал о полуфинале с Норвегией, а мой вопрос, не обидятся ли черногорцы, ответил: «А с чего бы? Их право обижаться. Мы ж не обижаемся, что они всегда говорили, что русские — братья, а потом повернулись задом, и в НАТО побежали. Дулей нам теперь крутят».
Интересно, успеют ли это перевести на сербский до матча. Наверняка. Так что в
Четвертьфинал с участием сборной ОКР состоится 4 августа.