Волейболистки сборной России уступили на тай-брейке Турции и финишировали на 4-м месте в группе
Женская сборная России по волейболу завершила выступление на групповом этапе олимпийского турнира поражением от команды Турции.
Женская сборная России по волейболу завершила выступление на групповом этапе олимпийского турнира поражением от команды Турции.
Россиянки уступили соперницам на
В случае победы над Турцией со счетом 3−0 или 3−1 Россия гарантировала бы себе первое место в группе B, но в результате поражения команда вышла в
Соперником сборной России в четвертьфинале с большой долей вероятности станет команда Бразилии.
Олимпийские игры — 2020. Токио (Япония)Волейбол. Женщины. Групповой этап. Группа B. 5-й тур.
Россия — Турция — 2−3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).