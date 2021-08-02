Вратарь сборной России по гандболу Калинина забила Испании броском через всю площадку: видео
Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина забила исторический для российской команды гол на Олимпийских играх в Токио.
Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина забила исторический для российской команды гол на Олимпийских играх в Токио.
В середине второго матча 5-го тура группового этапа против Испании Калинина точным броском через всю площадку поразила оставшиеся пустыми ворота испанской команды, сделав счет 28:22 в пользу российской команды. Это первый вратарский гол для сборной России на Олимпиадах.
Сборная России в итоге довела матч до победы — 34:31, и вышла в