Вратарь сборной России по гандболу Калинина забила Испании броском через всю площадку: видео

В середине второго матча 5-го тура группового этапа против Испании Калинина точным броском через всю площадку поразила оставшиеся пустыми ворота испанской команды, сделав счет 28:22 в пользу российской команды. Это первый вратарский гол для сборной России на Олимпиадах.