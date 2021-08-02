Китайцы завоевали золото и серебро ОИ-2020 в упражнениях на кольцах, Аблязин стал шестым

Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен показал результат 15,500 балла. Вторым стал его соотечественник Ю Хао, его результат — 15,300 балла. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион 2016 года в данном виде, грек Элефтериос Петруниас (15,200 балла).