Китайская штангистка Ван Чжоуюй стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
27
16
14
2США
20
24
16
5Россия
12
20
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Ю Хао
Элефтериос Петруниас
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ван Жую
Тамара Салазар Арсе
Крисмери Сантана Пегуэро
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Чжан Чанхонг
Сергей Каменский
Миленко Себич
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Грейся Полии / Априяни Рахаю
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Жан Кикампо
Леурис Пупо
Ли Юэхун
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Сохи / Шин Сунгчан
Ким Соенг / Кон Хион
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Женщины. Финал
Жасмин Камачо-Куинн
Кендра Харрисон
Меган Таппер
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Хуан Мигель Эчеваррия
Майкел Массо
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
11:00скороТроеборье, командное первенство. Микст. Финал
Конный спорт. Микст
11:00скороТроеборье, личное первенство. Микст. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа C
11:20скороКитайБельгия
Волейбол. Женщины. Группа B
11:30скороКитайАргентина
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
12:00скороПабло Эррера / Адриан ГавираВячеслав Красильников / Олег Стояновский
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороТамаш ЛоринцМохаммадали Гераи
Водное поло. Мужчины. Группа A
12:20скороЯпонияЮАР
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
12:30скороНидерландыНовая Зеландия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:30скороКарапет ЧалянАкжол Махмудов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
12:45скороМуса ЕвлоевТадеуш Михалик
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороМохаммадади ШаравиАртур Алексанян
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:00скороОпорный прыжок. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. 1/4 финала
13:00скороСШАЯпония
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
13:15скороТамира Сток МенсаАлла Черкасова
Легкая атлетика. Женщины
13:20скороШест. Женщины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
13:25скоро200 м. Женщины. Полуфиналы
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа (квалификация)
Гандбол. Женщины. Группа A
13:30скороНидерландыЧерногория
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
13:30скороВалихан СэйлайкЛенур Темиров
12:24 (мск), источник: ТАСС

Китайская штангистка Ван Чжоуюй стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора, третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ван Чжоуюй стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг.

Китаянка в сумме показала результат 270 кг (рывок — 120 кг, толчок — 150 кг). Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора (263; 113+150), третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики (256; 116+140). Россиянки не принимали участия в этой дисциплине.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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