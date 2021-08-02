Китайская штангистка Ван Чжоуюй стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг
Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора, третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики.
Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора, третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики.
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ван Чжоуюй стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг.
Китаянка в сумме показала результат 270 кг (рывок — 120 кг, толчок — 150 кг). Серебряная награда на счету Тамары Саласар из Эквадора (263; 113+150), третьей стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики (256; 116+140). Россиянки не принимали участия в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.