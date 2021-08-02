Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде
Российский спортсмен набрал 464.2 балла.
Российский спортсмен набрал 464.2 балла.
В финале он проиграл китайцу Чжану Чанхуну с результатом 466 баллов. Этот показатель стал новым олимпийским и мировым рекордом.
Бронза у серба Миленко Себича (448,2).
Мужчины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Финал
1. Чжан Чанхонг (Китай) — 466.0 WR.
2. Сергей Каменский (Россия) — 464.2.
3. Миленко Себич (Сербия) — 448.2.
4.
5. Петар Горса (Хорватия) — 427.2.
6. Миран Маричич (Хорватия) — 416.2.
7. Юрий Щербацевич (Белоруссия) — 406.3.
8. Сергей Кулиш (Украина) — 402.2.