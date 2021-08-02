Российские стрелки завоевали восемь медалей по итогам олимпийского турнира в Токио
На счету спортсменов две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.
На счету спортсменов две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.
Две золотые медали в актив российской команды принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м и в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м.
Серебряными призерами стали Сергей Каменский (винтовка, 50 м из трех положений), Анастасия Галашина (пневматическая винтовка, 10 м), Юлия Зыкова (винтовка, 50 м из трех положений), а также Бацарашкина и Артем Черноусов в соревновании смешанных команд (пневматический пистолет, 10 м).
Обладателями бронзовых медалей стали Юлия Каримова (винтовка, 50 м из трех положений) и Каримова с Каменским в миксте (пневматическая винтовка, 10 м).
В общем зачете по стрельбе на Олимпиаде россияне стали третьими, первое место заняли представители Китая (4−1−6), второе — американцы (3−2−1).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.