Российские стрелки завоевали восемь медалей по итогам олимпийского турнира в Токио

Две золотые медали в актив российской команды принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м и в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м.

Серебряными призерами стали Сергей Каменский (винтовка, 50 м из трех положений), Анастасия Галашина (пневматическая винтовка, 10 м), Юлия Зыкова (винтовка, 50 м из трех положений), а также Бацарашкина и Артем Черноусов в соревновании смешанных команд (пневматический пистолет, 10 м).

Обладателями бронзовых медалей стали Юлия Каримова (винтовка, 50 м из трех положений) и Каримова с Каменским в миксте (пневматическая винтовка, 10 м).

В общем зачете по стрельбе на Олимпиаде россияне стали третьими, первое место заняли представители Китая (4−1−6), второе — американцы (3−2−1).

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