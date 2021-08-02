Гимнастка Байлз примет участие в финале Олимпийских игр в упражнениях на бревне

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
28
16
15
2США
21
24
16
5Россия
12
21
16
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Ю Хао
Элефтериос Петруниас
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ван Жую
Тамара Салазар Арсе
Крисмери Сантана Пегуэро
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Чжан Чанхонг
Сергей Каменский
Миленко Себич
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Грейся Полии / Априяни Рахаю
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Жан Кикампо
Леурис Пупо
Ли Юэхун
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Сохи / Шин Сунгчан
Ким Соенг / Кон Хион
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Женщины. Финал
Жасмин Камачо-Куинн
Кендра Харрисон
Меган Таппер
Результаты
Легкая атлетика
Длина. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Хуан Мигель Эчеваррия
Майкел Массо
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Расписание событий
Бейсбол. Мужчины. 1/4 финала
13:00скороСШАЯпония
Легкая атлетика. Женщины
13:20скороШест. Женщины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
13:25скоро200 м. Женщины. Полуфиналы
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа (квалификация)
Гандбол. Женщины. Группа A
13:30скороНидерландыЧерногория
Волейбол. Женщины. Группа A
13:40скороЯпонияДоминиканская Республика
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:50скороАвстралияКазахстан
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороКевин КордонЭнтони Гинтинг
Легкая атлетика. Женщины
14:00скороДиск. Женщины. Финал
Футбол. Женщины. 1/2 финала
14:00онлайнАвстралия0Швеция0
Легкая атлетика. Мужчины
14:05скоро400 м. Мужчины. Полуфиналы
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:15скороАмин МирзазаедРиза Кайялп
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
14:30скороСергей СеменовЯсмани Акоста Фернандес
Легкая атлетика. Женщины
14:35скоро400 м с/б. Женщины. Полуфиналы
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
14:45скороМихайн Лопес НуньесЯкоби Каджая
Бадминтон. Мужчины. Финал
14:50скороВиктор АксельсенЧэнь Лун
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:55скороЯсмин АдарАйпери Медет
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
15:00скороИспанияВеликобритания
Баскетбол. Женщины. Группа C
15:00скороАвстралияПуэрто-Рико
13:00 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Байлз примет участие в финале Олимпийских игр в упражнениях на бревне

Ранее спортсменка снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба сборной США по гимнастике.

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27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее она отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.

Финал соревнований на бревне пройдет во вторник.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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