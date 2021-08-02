Датчане установили олимпийский рекорд в гонке преследования на велотреке

Датская команда в составе Лассе Нормана Хансена, Никласа Ларсена, Фредерика Мадсена и Расмуса Педерсена преодолела дистанцию за 3:45,014 минуты. Тем самым, они обновили достижение сборной Великобритании с Олимпиады-2016 в Рио более, чем на 5 секунд.



Также за несколько минут ранее олимпийский рекорд улучшили и велосипедисты из Италии. Они показали время — 3.45,895 секунды, однако позже датчане превзошли их результат.