Российский борец Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады-2020

Россиянин Муса Евлоев вышел в финал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В полуфинале Евлоев победил поляка Тадеуша Михалика со счётом 7:1. Финал состоится завтра, 3 августа, соперник Мусы определится позднее.

На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. В четвертьфинале он одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2.