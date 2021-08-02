Российский борец Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады-2020
Россиянин Муса Евлоев вышел в финал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по
Россиянин Муса Евлоев вышел в финал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по
Россиянин Муса Евлоев вышел в финал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по
На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. В четвертьфинале он одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 28 золотые, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. На втором месте — США (20−24−16), на третьем — Япония (17−5−10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.