Олимпийский чемпион из Британии вяжет свитера во время Игр (фото)
Прыгун в воду попал в объективы фотокамер, когда занимался рукоделием на трибуне.
Прыгун в воду попал в объективы фотокамер, когда занимался рукоделием на трибуне.
27-летний олимпийский чемпион по прыжкам в воду из Великобритании Том Дэйли стал героем новостей, когда фотографы поймали его за вязанием во время финальных соревнований по женским синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
За спортивными соревнованиями Дэйли наблюдал с трибуны в компании своих коллег по сборной. Но, в отличие от остальных, Том не только следил за финалом, но и расслабленно вязал.
Фото спортсмена, занимающегося необычным хобби на стадионе, быстро стало вирусным. Оказалось, что британец уже давно увлекается вязанием и даже создает одежду и предметы интерьера на заказ. Он также ведет отдельный аккаунт в Instagram, в котором публикует свои изделия.
Том рассказал, что на тех самых снимках вязал свитер для своей собаки. А после того, как он сам 26 июля заработал золотую медаль во время соревнований по синхронным прыжкам с трамплина на 10 метров вместе со своим коллегой Мэттом Ли, Дэйли связал для своей награды маленький чехол с флагами Великобритании и Японии.
Том также рассказал, что вязание — это не просто его любимое хобби, но и отличный способ расслабиться и снять напряжение. По словам спортсмена, именно это занятие помогает ему бороться со стрессом во время Олимпиады, пишет Metro.