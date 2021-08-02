Гимнаст Аблязин взял серебро Игр, набрав одинаковое количество баллов с победителем
Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
За свое выступлении спортсмен получил 14,833 балла. Корейский гимнаст Чэ Хван Син получил такую же оценку и стал олимпийским чемпионом за счет сложности первого прыжка.
Третье место занял представитель Армении Артур Давтян (14,733).
Еще один россиянин Никита Нагорный набрал 14,716 балла и стал пятым.
Для России медаль Аблязина стала 48-й на летних Олимпийских играх в Токио.
Теперь в активе спортсменов 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (28−16−14).
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Опорный прыжок. Финал
1. Чэ Хван Син (Южная Корея) — 14,833
2. Денис Аблязин (Россия) — 14,833
3. Артур Давтян (Армения) — 14,733…
5. Никита Нагорный (Россия) — 14,716.