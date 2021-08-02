Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде-2020

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Российский борец Сергей Емелин со счётом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония). Таким образом, Емелин завоевал бронзовую медаль.

На стадии 1/8 финала Емелин одолел представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми, в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте, а в утешительном раунде победил американца Ильдара Хафизова.