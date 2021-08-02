Мельникова: Слышала, что Байлз меня очень сильно поддерживала, кричала за меня. Это добавляет мотивации

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Американка из-за психологических проблем снялась со всех дисциплин до сегодняшнего дня. Ранее стало известно, что во вторник она выступит в упражнении на бревне.

— Сегодня все было по красоте?

— Да! Сегодня у меня получились хорошие вольные с хорошим исполнением, я сделала свою сложность. Ставила задачу сделать сложность, потому что без нее практически невозможно бороться за медаль. И у меня получилось.

— Какие эмоции от того, что разделили третье место?

— Это здорово. Маи Мураками, которая тоже получила бронзу, — чемпионка мира в вольных упражнениях, сегодня она тоже хорошо выступила. У нас как раз одинаковая сложность, одинаковое исполнение. Это круто. Одинаковые результаты в гимнастике иногда случаются. Например, в 2015 году на чемпионате мира сразу четыре девочки получили золото в упражнении на брусьях.

— Без Симоны Байлз не скучно было соревноваться?

— Нет. Я слышала, что она меня очень сильно поддерживала. Каждый раз, когда я стою перед снарядом, слышу, как она кричит за меня. Это добавляет мне мотивации. У нас довольно-таки теплые отношения.

— Есть планы поддержать Симону в ответ на бревне?