Сборная России отказалась подавать протест на оценку Аблязина, завоевавшего серебро на ОИ
Об этом рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Об этом рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.
«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может», — приводит слова Валентины Родионенко «Р-Спорт».