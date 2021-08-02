Мастера парного катания

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В первый же день соревнований по велотреку на Олимпийских играх в Токио сборная России завоевала медаль. Это была бронза в самой для нее надежной среди всех трековых дисциплин — командном спринте. В козырь она превратилась благодаря Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой, которые домчались до призов на второй Олимпиаде подряд.

Читайте также Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2020

Этот успех Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой, конечно, уже не мог произвести такой же эффект, как предыдущий. В Рио-де-Жанейро в 2016 году они приехали молодыми, чуть за 20, девчонками, выступающими в виде, в котором Россия много лет находилась не на вторых, а на третьих ролях, и доказали, что и в велотреке благодаря азартным и одержимым спортсменкам у нее может возникнуть островок счастья. Тогда Войнова и Шмелева уступили лишь слишком быстрым китаянкам, и то как следует с ними поборовшись.

В Токио они отправлялись уже опытными спортсменками, на протяжении всего растянувшегося на пять лет олимпийского цикла доказывавшими, что позиции вместе с азартом и одержимостью терять не собираются. За это время они собрали множество наград, в том числе золотых, завоеванных на крупных соревнованиях и вместе, и поодиночке, в смежных дисциплинах — гите, спринте, кейрине.

Но командный спринт, эта коротенькая, в полминуты, гонка, требующая исключительной слаженности, оставался, разумеется, их «коньком».

В нем Войнова и Шмелева стали победительницами чемпионата мира 2017 года, а еще на двух мировых первенствах очутились в топ-четверке: в 2019-м они добрались до серебряных наград, а в 2020-м чуть-чуть не дотянулись до бронзы. Впрочем, то четвертое место за неудачу мог принять только тот, кто не знал, что за несколько месяцев до него Шмелева на этапе Кубка мира сломала шесть ребер, повредила легкое и после такой травмы долго не могла не то что нормально тренироваться — нормально двигаться… В общем, «темные лошадки» — это было уже не про них.

Со вторым олимпийским финалом, правда, у Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой не срослось. В своем четвертьфинальном заезде они опередили мексиканок, но в регламенте командного спринта полуфиналов нет. Тут важно время, которое показал дуэт. У россиянок оно оказалось хуже, чем у китаянок и немок. Те в итоге напрямую прошли в финал, в котором китайские велосипедистки — Чжун Тяньши и Бао Шанцзю (она заменила выступавшую с опытной напарницей в Рио Чэнь Фэйфэй) разобрались Леа Фридрих и Эммой Хинце.

Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой выпало биться в «бронзовом» заезде с голландками Шанне Браспеннинкс и Лаурин ван Риссен, сюжет которого был предельно простым.

Шмелева здорово разогнала российский дуэт, сразу создав запас в полсекунды, а Войнова, встав на ее место, без проблем чересчур серьезное преимущество удержала.