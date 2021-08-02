Мастера парного катания
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева снова завоевали олимпийскую медаль в командном спринте.
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева снова завоевали олимпийскую медаль в командном спринте.
В первый же день соревнований по велотреку на Олимпийских играх в Токио сборная России завоевала медаль. Это была бронза в самой для нее надежной среди всех трековых дисциплин — командном спринте. В козырь она превратилась благодаря Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой, которые домчались до призов на второй Олимпиаде подряд.
Этот успех Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой, конечно, уже не мог произвести такой же эффект, как предыдущий. В
В Токио они отправлялись уже опытными спортсменками, на протяжении всего растянувшегося на пять лет олимпийского цикла доказывавшими, что позиции вместе с азартом и одержимостью терять не собираются. За это время они собрали множество наград, в том числе золотых, завоеванных на крупных соревнованиях и вместе, и поодиночке, в смежных дисциплинах — гите, спринте, кейрине.
В нем Войнова и Шмелева стали победительницами чемпионата мира 2017 года, а еще на двух мировых первенствах очутились в топ-четверке: в 2019-м они добрались до серебряных наград, а в 2020-м
Со вторым олимпийским финалом, правда, у Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой не срослось. В своем четвертьфинальном заезде они опередили мексиканок, но в регламенте командного спринта полуфиналов нет. Тут важно время, которое показал дуэт. У россиянок оно оказалось хуже, чем у китаянок и немок. Те в итоге напрямую прошли в финал, в котором китайские велосипедистки — Чжун Тяньши и Бао Шанцзю (она заменила выступавшую с опытной напарницей в Рио Чэнь Фэйфэй) разобрались Леа Фридрих и Эммой Хинце.
Шмелева здорово разогнала российский дуэт, сразу создав запас в полсекунды, а Войнова, встав на ее место, без проблем чересчур серьезное преимущество удержала.
Автор: Алексей Доспехов.