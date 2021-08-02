Марокканец Эль-Баккали победил в беге на 3000 метров с препятствиями на Играх в Токио
Серебряный призер чемпионата мира 2016 в Лондоне марокканец Суфьян
Серебряный призер чемпионата мира 2016 в Лондоне марокканец Суфьян
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.