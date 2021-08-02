Немка Алине Роттер-Фокен выиграла золото ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
29
17
16
2США
22
25
17
5Россия
12
21
17
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Хелен Обири
Гудаф Тсегай
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Аделин Мария Грей
Алин Роттер Фокен
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Ламеча Гирма
Бенджамин Киген
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Чжоу Цян
Хирои Минагава
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ясмин Адар
Айпери Медет
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Виктор Аксельсен
Чэнь Лун
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михайн Лопес Нуньес
Якоби Каджая
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Семенов
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаед
Риза Кайялп
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 87 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Эмили Кэмпбелл
Сара Элизабет Роблес
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Кевин Кордон
Энтони Гинтинг
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Кристин Пуденц
Яйме Перес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Луис Орта Санчес
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Сергей Емелин
Виктор Чобану
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валихан Сэйлайк
Ленур Темиров
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Син Джи Хван
Денис Аблязин
Артур Давтян
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Джейд Кэйри
Ванесса Феррари
Маи Мураками
Ангелина Мельникова
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Китай
Германия
Россия
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
Австралия
Франция
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Финал
Юлия Краевски
Том МакИвен
Эндрю Хой
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороE2D2
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороD3E3
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороE4D4
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороТина Граудина / Анастасия КравченокаХизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скороТройной прыжок. Мужчины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороАна Силва Рамос / Ребекка СилваАнук Верже-Депре / Йоана Хайдрих
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороКанадаРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
3.08скоро1500 м. Мужчины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
3.08скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухЭйприл Росс / Эликс Клинман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороФранцияБахрейн
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
3.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скоро400 м. Женщины. Предварительный раунд
Прыжки в воду. Мужчины
3.08скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
3.08скороСловенияГермания
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
3.08скороИндияБельгия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
3.08скороБайдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
3.08скороКопье. Женщины. Квалификация B
16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Немка Алине Роттер-Фокен выиграла золото ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе

Представительница Германии Алине Роттер-Фокен выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг.

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Источник: Reuters

В финале она победила американку Аделину Марию Грэй со счётом 7:3.

Обладательницами бронзы стали Ясемин Адар из Турции и Цянь Чжоу из Китая.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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