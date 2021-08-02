Кубинский борец греко-римского стиля Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом
Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийские золотые медали.
Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийские золотые медали.
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Кубинский борец
В финальной схватке кубинец победил грузина Якоба Каджаю. Бронзовые медали завоевали россиянин Сергей Семенов и турок Рыза Каяалп.
Лопес победил на четвертой Олимпиаде подряд, в 2008 и 2012 году он стал лучшим в весовой категории до 120 кг.
Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийских золота. По три золотые медали завоевали шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон, а также отечественные борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев.
В активе Лопеса также пять побед на чемпионатах мира и три серебряные награды мировых первенств.
Олимпиада завершится 8 августа.