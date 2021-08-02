Кубинский борец греко-римского стиля Лопес стал четырехкратным олимпийским чемпионом

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ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес стал победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 130 кг.

В финальной схватке кубинец победил грузина Якоба Каджаю. Бронзовые медали завоевали россиянин Сергей Семенов и турок Рыза Каяалп.

Лопес победил на четвертой Олимпиаде подряд, в 2008 и 2012 году он стал лучшим в весовой категории до 120 кг.

Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийских золота. По три золотые медали завоевали шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон, а также отечественные борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев.

В активе Лопеса также пять побед на чемпионатах мира и три серебряные награды мировых первенств.