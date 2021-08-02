Датчанин Виктор Аксельсен завоевал золото Олимпиады-2020 в бадминтоне

В финале он победил представителя Китая Лун Чэня со счётом 2:0 (21:15, 21:12). Это второе золото Дании на Играх-2020.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.