Голландка Хассан взяла золото ОИ-2020 в беге на 5 тысяч метров
Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан стала обладательницей золота Олимпийских игр в Токио в беге на 5 тысяч метров.
Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан стала обладательницей золота Олимпийских игр в Токио в беге на 5 тысяч метров.
Она пробежала дистанцию за 14 минут и 36,79 секунд.
Серебро Игр завоевала кенийка Хеллен Обири.
Бронзовую награду забрала Эфиопка Гудаф Цегай.
Олимпийские игры. Токио-2020 (Япония) Легкая атлетика. Женщины. 5000 метров. Финал
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14,36.79.
2. Хеллен Обири (Кения) — 14.38,36.
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.38,87.