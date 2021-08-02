Швеция вышла в финал Олимпийских игр
Футболистки сборной Швеции в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио победили команду Австралии.
Футболистки сборной Швеции в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио победили команду Австралии.
Шведки забили единственный мяч на старте второго тайма, отличилась Фридолина Рольфо.
В финале турнира Швеция сыграет против Канады, а Австралия разыграет бронзу с США.
Оба матча пройдут 5 августа.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Женщины. Футбол. Полуфинал
Австралия — Швеция — 0:1 (0:0).
Гол: Рольфо, 46. Удаление: Карпентер, 90 (Австралия).