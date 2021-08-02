Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь выиграла золото Олимпиады
ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Китайская штангистка Ли Вэньвэнь завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 87 кг.
ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Китайская штангистка Ли Вэньвэнь завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 87 кг.
Ли Вэньвэнь в понедельник взяла в сумме классического двоеборья вес в 320 кг (140 в рывке + 180 в толчке).
Серебряную медаль взяла британка Джейд Эмили Кэмпбелл с результатом 283 кг (122+154), третьей стала американка Сара Роблес, взявшая вес в 282 кг (128+154).
Первая