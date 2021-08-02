Стали известны все четвертьфиналисты женского олимпийского баскетбольного турнира
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Стали известны все участники четвертьфинала женского олимпийского баскетбольного турнира.
ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Стали известны все участники четвертьфинала женского олимпийского баскетбольного турнира.
В заключительном туре группы A испанки обыграли в воскресенье сборную Канады (76:66), сборная Сербии была сильнее команды Южной Кореи (65:61). Первое место заняла испанская сборная (6 очков), второе — команда Сербии (5).
Выступающая в группе B сборная США в понедельник обыграла француженок (93:82), японские баскетболистки победили команду Нигерии (102:83). Американки (6 очков) и японки (5 очков) заняли первое и второе места соответственно.
В матчах третьего тура группы C сборная Китая обыграла команду Бельгии (74:62), австралийки были сильнее сборной
Также в четвертьфинал вышли сборные Австралии и Франции, ставшие лучшими в рейтинге команд, занявших третьи места.
Четвертьфинальные пары определятся по итогам жеребьевки. Матчи пройдут 4 августа. Сборная России не принимает участия в женском баскетбольном турнире на Олимпийских играх в Токио. Финальный матч пройдет 8 августа.