Определены соперницы россиянок в четвертьфинале Олимпиады в Токио
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Японии в матче олимпийского турнира.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Японии в матче олимпийского турнира.
Встреча группы А завершилась со счетом 37:25 в пользу норвежек.
Итоговое положение в группах:
В четвертьфиналах 4 августа норвежки сыграют с венгерками, черногорки — с россиянками, француженки — с голландками, шведки — с кореянками.